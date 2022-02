Pokémon ya tenía un último juego: Estos iban a ser los capítulos finales de la saga

Pokémon es una de las franquicias millonarias, una de esas en las que cada pequeño anuncio llena de forma desproporcionada las arcas de sus creadores, The Pokémon Company. Da igual que sea con un nuevo videojuego, un remake, la serie de TV, el juego de cartas o una película; Pokémon es una saga mundialmente famosa, pero también una marca cuyo final podría haber terminado hace décadas.

La franquicia nacía en 1996 con Pokémon Rojo y Verde en Japón; llegando poco después a Occidente con Azul y Rojo. Rápidamente se convirtió en un fenómeno desproporcionado en Game Boy, siendo la excusa perfecta para hacerse con la consola portátil de Nintendo. No se había visto nada igual: coleccionar criaturas, intercambiarlas con nuestros amigos, combatir con otros usuarios. ¡Era una locura!

Los primeros juegos de la marca tenían sus flecos, puntos a mejorar que llegarían más tarde con la que para muchos jugadores es la mejor entrega: Oro/Plata. Y es que Game Freak tenía el plan en mente de dar carpetazo a Pokémon con la Segunda Generación de criaturas. Dos entregas, Oro y Plata, que mejorarían de forma sobresaliente mucho de los apartados de las entregas vistas en la Game Boy Original.

Pokémon Oro y Plata | Nintendo

Se incorporaron nuevos Quality of Life, como aquella barra de experiencia; se mejoró la mochila, la exploración, los combates, las ciudades tenían más encanto y por si fuera poco ¡se añadieron 100 nuevos Pokémon! No sólo eso, una vez terminada nuestra aventura en Johto ¡tocaba viajar a Kanto, la región original de Azul/Rojo! ¿Entendéis ahora por qué Oro y Plata supuso para Game Freak el broche perfecto para el cierre de la saga?

Como ya estaréis imaginando no fue así. En pleno 2022 nos encontramos ante la 8º Generación de Pokémon, ahí es nada. El éxito fue aún más desproporcionado con la llegada de Oro y Plata, disparando las ventas de merchandising, películas, serie de animación y el juego de cartas. Pokémon se convirtió en una franquicia millonaria y The Pokémon Company no estaba dispuesta a bajarse del barco.