El precioso detalle de solidarización con Rockstar tras la filtración de 'GTA 6'

La filtración de los vídeos de GTA 6 se ha convertido en una de las noticias del año, no sólo dentro de la industria del videojuego sino también fuera. Con el mismísimo FBI implicado para dar caza a los hackers que se habrían hecho con la información y posteriormente publicarla, la noticia se ha convertido en una de las más virales que se recuerdan y de la que pocos han podido escapar en foros como Reddit o redes sociales como Twitter.

Además de encontrar centenares de miles de comentarios de usuarios que han analizado al detalle los gameplays y dado su opinión sobre la situación, en lo que a desarrolladores respecta muchos de ellos han querido solidarizarse con Rockstar con un precioso gesto. Y es que una filtración no es para nada agradable de cara a un estudio. Se expone trabajo en el que se ha estado involucrado desde hace años, por no hablar de arruinar la sorpresa del consiguiente anuncio.

Conscientes de que las filtraciones están, por desgracia, a la orden del día muchos desarrolladores han querido compartir con otros usuarios diferentes versiones preliminares de sus juegos. Estudios como Rare o la propia Naughty Dog han compartido vídeos en fases muy tempranas de sus juegos para solidarizarse no sólo con Rockstar, sino también callar a todos aquellos que han criticado los gameplays de ‘GTA 6’ en base a tratarse de una temprana build de desarrollo.

El boca a boca de los desarrolladores a través de las redes sociales ha dado sus frutos, siendo muchos los estudios que se han sumado a la propuesta. Remedy y su ‘Control’; Guerrilla Games y ‘Horizon Zero Dawn’, Naughty Dog con ‘The Last of Us’ o Rare con su divertido ‘Sea of Thieves’ han sido sólo algunas de las empresas que han querido compartir vídeos de cómo luce un videojuego en una fase temprana de desarrollo, la gran mayoría nunca antes han visto la luz.

Después de la filtración, Rockstar confirmó que los vídeos publicados en internet sobre ‘GTA 6’ eran completamente reales. A pesar de que la compañía ya está trabajando en controlar la situación, han confirmado que los planes seguirán según lo previsto hasta ahora. ¿Cuándo veremos entonces el primer tráiler o gameplay del videojuego de manera oficial? Eso es todavía un misterio pero no cabe duda de que la filtración podría haber mermado la planificación inicial del estudio para con ‘GTA 6’.