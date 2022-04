El proyecto más ambicioso de 'Metroid' quedó cancelado por la profesión de su protagonista

A pesar de que 'Metroid' fuera una de las sagas más conocidas en los 90, no fue hasta comienzos del 2000 cuando Nintendo dispara la popularidad de la marca. Aunar el concepto ya conocido en la saga con el shooter, puso a 'Metroid Prime' en el punto de mira para millones de usuarios, siendo un verdadero referente para su estilo.

Años después llegaría una secuela, también muy querida por la comunidad, aunque de estilo continuista. Retro Studios tenía grandes planes para la marca, pero esta vez para su tercera parte. Y es que 'Metroid Prime 3' apuntaba a ser una revolución en la saga: un juego de mundo abierto con contenido como para parar un tren.

El canal de YouTube DidYouKnowGaming ha ofrecido más detalles al respecto sobre este proyecto fallido que, aunque no lo parezca, fue la propia Nintendo quien decidía dar carpetazo. Pero, ¿en qué consistía esa versión de 'Metroid Prime 3' de mundo abierto?

Tal y como se destaca en el vídeo, Retro Studios quería hacer de Samus Aran una verdadera cazarrecompensas. Para ello, la protagonista podría recorrer un amplísimo mundo abierto plagado de misiones principales y secundarias atrapando a villanos. Este sistema jugable, totalmente novedoso para la marca, también incluiría la visita de diferentes planetas.

No cuesta imaginar a Samus Aran en esta visión de 'Metroid Prime 3' como una especie de Bobba Fett, ¿verdad? Estás en lo cierto, pues Retro Studios tenía en su mente al personaje de Star Wars como una de las referencias a la hora de crear la aventura. Por desgracia, Nintendo daba carpetazo al proyecto por un motivo que a día de hoy muchos no comprenden.

A pesar de que la idea era cuanto menos jugosa, la GranN no había logrado encontrar la "profesión" de Samus Aran. Y sí, el personaje nació décadas atrás, en los 80, pero los japoneses no habían especificado cuál era su trabajo. El concepto de que Retro Studios convirtiera al personaje en una cazarrecompensas no gustó a los altos cargos de la compañía nipona. Durante aquella reunión, Nintendo dejo claro que Samus no se movía por dinero o cualquier otro tipo de recompensa, sino que lo actuaba para proteger a la humanidad, sin esperar nada a cambio.

Metroid Prime | Nintendo/MilkyMax

Ahora, con 'Metroid Prime 4' en desarrollo no sería descabellado pensar que Nintendo ofrezca una idea mucho más amplia del personaje y su universo. ¿Optará el videojuego por un formato de mundo abierto? Retro Studios por ahora no ha desvelado detalle alguno sobre el título, siendo varios los años que tan sólo nos hemos tenido que conformar con un escueto teaser.