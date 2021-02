Ya puedes disfrutar de la primera gran fiesta de primavera en Japón desde tu hogar

Japón es muy conocido por su historia y por gastronomía, además de por las numerosas fiestas y eventos que en este país tienen lugar a lo largo del año. Aunque son muchas las que podemos mencionar, la temporada de cerezos en flor es la más señalada sobre todo si tenemos en cuenta la fecha en la que estamos, siendo uno de los principales eventos el de la exposición Flowers by Naked.

Años anteriores esta exposición que tiene lugar en Tokio se llena de exhibiciones y presentaciones en vivo ambientadas en el comienzo de la primavera y la temporada de los cerezos en flor. Este año debido a la pandemia la exposición no estará presente en Tokio, sin embargo no por ello no se podrá celebrar.

El organizador del este evento, Naked, ha decidido que a pesar que la exposición no puede tener presencia física, sí que podrá celebrarse gracias a la realidad virtual. Gracias a una colaboración de esta compañía con la empresa de productos lácteos Morinaga Milk Industry, quién lo desee puede activar el marcador AR que llevan ciertos productos de esta marca, y así tener un cerezo en flor en su propia casa.

La forma de conseguir que un cerezo en flor aparezca en tu propia casa es muy fácil. Solamente se debe adquirir uno de los productos que la compañía Morinaga Milk Industry ofrece, en una línea de edición limitada. Todos estos productos contarán con un marcador AR que se debe activar a través de la aplicación Naked disponible en Play Store y AppStore. De esta manera podremos escanear el marcador para así ver como brota el árbol.

Además de conseguir un cerezo primaveral, después de haber escaneado el marcado AR, se puede mover el móvil para llenar la habitación de flores de cerezo. De esta manera podrás enfocar a cualquier punto con tu cámara y ver como germinan flores en tonos rosados a juego con los pétalos de cerezo que no pararán de flotar sobre la habitación.