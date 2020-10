Puedes introducirte en la boca de Godzilla en tirolina en una nueva atracción de Japón

Pocas criaturas de ficción son tan conocidas en el país del sol naciente, de donde es originaria, y en el resto del mundo, en donde durante años ha sido aprovechada su licencia para realizar películas, series, dibujos, merchandising de todo tipo, etc. Hablamos de Godzilla, el rey de los monstruos, que vuelve a ser protagonista de una noticia muy peculiar relacionada con Japón.

Cómo hemos dicho, Godzilla es ya una criatura mítica de la ciencia ficción, con muchas décadas a sus espaldas. Su origen es, de hecho, el terror nuclear y la toma de conciencia colectiva que el mundo experimentó tras la Segunda Guerra Mundial y los efectos tan negativos comprobados por las explosiones de las armas nucleares. De esta manera surge la criatura que hoy en día tiene millones de fans que las productoras no dudan en explotar para ganar más dinero con productos, películas o parques de atracciones.

De hecho, de un parque de atracciones muy peculiar queremos hablaros hoy. Se trata del parque de atracciones Nijigen no More situado en la isla Awaji de Japón. En este recinto los fans de la famosa criatura podrán contemplar una tracción a tamaño natural de Godzilla, si bien no se representará de cuerpo completo. Y debemos tener en cuenta que Godzilla ha ido creciendo con el tiempo: en sus comienzos media unos 50 metros y, ahora, en las últimas películas su altura sobrepasaba con creces los 100 metros.

Pese a todo, los visitantes podrán ver una estructura similar a Godzilla de 390 pies de largo, incluyendo su cabeza y parte de su cuello. Lo más interesante es que los participantes deben lanzarse por medio de una tirolina que pasa por dentro de la boca del monstruo, como si este nos tragase. Sí, después de decenas de metros de caída en una tirolina, terminamos en la boca del kaiju.

Las redes sociales no han dejado de llenarse de vídeos sobre la atracción en los últimos días.