¿Qué hacer si te enfrentas a un oso? El debate que mantiene en vilo a Japón

Uno de los animales habituales en los bosques de prácticamente todo el planeta, incluso en desiertos helados como el Polo Norte, son los osos. Existen muchas especies de osos y algunas son más agresivas que otras, pero por norma general un oso no siempre es un animal huidizo y, si entras en su territorio sin saberlo, es probable que tengas un encuentro desagradable.

No suelen tener miedo y escapar, su gran tamaño y sus defensas en ocasiones los llevan a atacar a las personas y, si no estamos preparados, podemos tener un encuentro que termine muy mal. No podemos correr, ya que un oso en realidad es más rápido en línea recta que un humano, por lo que terminaría cogiéndonos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de escapar del ataque de un oso si tenemos la mala suerte de vivir uno en primera persona?

En Japón este debate se ha producido en redes sociales después de un reciente ataque. Cerca de las 11 de la mañana del 10 de abril un residente de la ciudad de Kushiro, en la isla de Hokkaido, que había viajado a las montañas para recoger alimentos con su esposa, fue atacado por un oso pardo y murió poco después. Su esposa presenció el ataque y , aunque llamó rápidamente a las autoridades, nada se pudo hacer por el hombre.

Oso Negro | Pixabay

Se trata de una época más peligrosa. Los osos que acaban de despertar de la hibernación son los más propensos a encontrarse con humanos, ya que deambulan más lejos en busca de comida. Un representante de la Asociación de Caza de Hokkaido ha indicado en redes sociales qué debemos hacer siempre caso a las señalizaciones que nos informan sobre peligros de oso en la zona, y compartió algunos detalles de cómo deberíamos actuar.

En primer lugar, este experto descartó la eficacia de las campanas de oso, pequeñas campanillas que tintinean al caminar y que teóricamente espantan a los animales como osos. Estas prácticamente no son audibles para los osos hasta que es demasiado tarde. Un mejor consejo es caminar hablando con voz alta y clara.

Según este experto, esto tampoco evitará el encuentro de con un oso en todos los casos y, de producirse, el único consejo que realmente puede ofrecer es que estés dispuesto a luchar por tu vida. Si bien las herramientas como los repelentes de osos pueden ser útiles, en ese momento no todos son capaces de mantener la calma y usarlo. Si se abalanza, deberíamos tener algo en las manos con que perforar su boca o sus ojos. En cualquier caso, debes estar dispuesto a correr el riesgo de sufrir lesiones.