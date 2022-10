Qué es el review bombing y cómo puede afectar al desarrollo de los videojuegos

El review bombing ha sido un término que ha ganado especial relevancia e importancia en los últimos años. Los videojuegos se han convertido en uno de los temas de conversación en redes sociales, tanto para bien como para mal. Por desgracia, las críticas negativas suelen ser en ocasiones las que más captan la atención. Algo que ya os sonará de ver en otros mercados como el cine, por ejemplo.

No obstante, y volviendo al término review bombing, hace referencia a la calificación negativa y en masa de usuarios a un título en concreto. Una forma burda de sabotear un lanzamiento o bien una decisión de sus autores para con el juego en cuestión, cuyos comentarios son en la mayoría de los casos carentes de sentido. Generalmente tiene una connotación negativa, pero el review bombing también puede utilizarse como acto de protesta.

Metacritic o Steam son algunos de los lugares más comunes para realizar este tipo de acciones. Como decimos no sólo está ligado a un aspecto negativo en caso de que el lanzamiento no convenza a los jugadores; sino que también se ha convertido en un símbolo de protesta por aquellos elementos o puntos que los desarrolladores no han sabido a tener en cuenta con sus más recientes cambios en el título.

Review bombing en The Last of Us 2 | Metacritic

El review bombing ha dejado matices claramente negativos en los videojuegos o en el cine. Pataletas que van desde el "odio" a un actor, pasando por cierta decisión argumental de los desarrolladores en un videojuego. Este último caso y uno de los más sonados en los últimos años lo encontramos en The Last of Us Parte 2. Aclamado por la crítica y desterrado por un gran grupo de usuarios.

Es importante señalar que un review bombing "bien hecho" puede ser una herramienta para que los propios estudios reculen sobre sus decisiones, aportando alternativas del agrado de los usuarios.