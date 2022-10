Cinco trilogías de videojuegos que han marcado la historia

Los videojuegos tienen la capacidad de entretenernos e incluso mejorar nuestros días. Una buena jugabilidad o una historia capaz de despertar nuestra curiosidad son algunos de esos puntos que pueden hacer que nuestro día mejore sin apenas ser conscientes. Esto puede producirse gracias a un videojuego o a un conjunto de ellos. ¿Y qué sucede si son tres joyas unidas bajo un mismo nombre? Que nos encontramos con trilogías capaces de marcar la historia. Hoy vamos a presentaros cinco trilogías que han cambiado para siempre la historia de los videojuegos.

Mucho antes de sagas como ‘Uncharted’ o ‘The Last of Us’, Naughty Dog daba vida a proyectos donde las plataformas tenían un gran protagonismo. ‘Jak and Daxter’ es una de esas obras desconocidas para muchos jugadores, pero que cuenta con una gran importancia en el mundo de los videojuegos. Las aventuras de Jak junto a Daxter eran la mezcla perfecta entre puzles, plataformas y todo tipo de armas para acabar con los rivales.

‘Bioshock’ se ha convertido, por muchas razones, en una trilogía inolvidable. La forma en la que nos presenta a los personajes, sus mundos así como esos combates entre shooter y acción hacen de sus tres obras una trilogía única. Por ello, si buscas un juego capaz de transmitirte sensaciones de terror y emoción, ‘Bioshock’ es la trilogía perfecta para ti.

Bioshock Infinite | Irrational Games

Hablando de trilogías, el nombre de ‘The Witcher’ no puede faltar. Mucho antes de ‘Cyberpunk 2077’, el estudio polaco CD Projekt RED nos presentaba a Geralt de Rivia, uno de los brujos más talentosos de Kaer Morhen. Temido y amado a partes iguales, el lobo blanco nos demostraba que no hay monstruo suficientemente grande que pueda parar su avance si tiene una misión que cumplir o una persona importante a la que proteger.

‘Mass Effect’ es la trilogía de ciencia ficción por excelencia. Sí, contamos con ‘Mass Effect: Andrómeda’, obra que pretendía iniciar una segunda trilogía que, por el momento, sigue en el aire. Sin embargo, lo que sí nos dejó ‘Mass Effect’ fue con una de las trilogías de rol y ciencia ficción más sorprendentes. La forma en la que debemos enfrentarnos a los enemigos, pensar nuestras respuestas y tratar nuestras relaciones fue tan innovador como fascinante en su momento, inspirando así a obras posteriores.

La obra de Ubisoft ‘Assassin’s Creed’ cuenta con todo tipo de historias y personajes, pero ninguna se puede igualar a la trilogía de Ezio. La compañía francesa vio tal potencial en el personaje que no dudó a la hora de crear su propia trilogía. Cuenta con la acción, con la historia y los personajes, todo en un conjunto que nos muestra desde su nacimiento hasta su madurez en una de las mejores trilogías de videojuegos que se ha creado.