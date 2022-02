¿Por qué tienen ese idioma tan peculiar los personajes de Animal Crossing? Así es el TikTok viral que lo ha descubierto

Nos sería muy complicado seleccionar una sola característica de Animal Crossing. La saga de Nintendo se ha convertido en todo un referente en su género, dejando elementos tan propios e icónicos que han servido de influencia a otras franquicias. No obstante, uno de los apartados más divertidos que llevan santo y seña de la marca es la forma de hablar de sus personajes.

El secreto está en su pronunciación

¿Te has preguntado alguna vez de dónde nace esta peculiar forma de hablar de los personajes de Animal Crossing? La cuenta de TikTok ericrod_lyv, conocido en YouTube por su estupendo canal Leyendas y Videojuegos, ha desvelado el que para muchos era uno de los grandes misterios de la franquicia.

Tal y como explica Eric, Animal Crossing describe la forma de hablar de sus personajes como 'animalés', una especie de idioma propio de los vecinos. Te lo creas o no, lo cierto es que todos y cada uno de los personajes de Animal Crossing hablan español. Sí, en efecto, el videojuego está doblado al castellano, aunque vayamos por partes.

No se trata de un castellano al uso, sino más bien de un español de lo más peculiar. Eric señala que todos los personajes de Animal Crossing pronuncian cada letra de cada palabra de forma individual. Un ejemplo que podemos comprobar por nuestra cuenta si abrimos un teclado en el videojuego y comenzamos a pulsar varias de las teclas. ¿No te resulta familiar?

No cabe duda de que se trata de una de esos secretos que muchos no esperaban resolver, al menos de esta manera. Animal Crossing: New Horizons, el último videojuego de la saga para Nintendo Switch, recibía hace unos meses una nueva actualización que disparaba su duración y contenido, ofreciendo nuevas opciones de personalización y zonas a visitar.