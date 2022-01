Se venga de su hijo de la forma más original tras descubrir que hace trampas en Animal Crossing New Horizons

Tener un hijo es una decisión muy importante y una gran responsabilidad. No solo debemos asegurarnos de atender todas sus necesidades, sino también de educarlo con una serie de valores para formar una persona responsable. Nosotros, en el papel de hijos, hemos podido madurar aprendiendo de la experiencia y de nuestros propios errores, y en muchas ocasiones han sido los propios padres quienes nos han ayudado a ver qué comportamientos estaban mal.

Ahora, como adultos, muchos de nosotros recordamos entre risas y como anécdotas algunos castigos. Si bien cuando compartimos estas historias con nuestros amigos podemos llegar a encontrar muchos puntos en común en la forma que tenían nuestros padres de reñirnos, hay otros que buscan formas originales para aprender de la lección.

Un claro ejemplo de todo esto ha sido la idea de un padre de utilizar Animal Crossing: New Horizons como castigo. Si bien dicho así puede parecer que este simpático juego tiene de todo menos formas de atormentar a un niño, lo cierto es que puede llegar a convertirse en una auténtica pesadilla, hasta el punto de hacértelo odiar.

Nintendo Switch Lite | Nintendo

Hizo que perdiera toda la inversión en la compra venta de nabos

Si queremos hacernos ricos en poco tiempo en Animal Crossing: New Horizons, es recomendable entrar en la compra venta de nabos. Son un artículo muy especial que solo se puede adquirir cada domingo, pero se pudren si no los vendemos en un plazo de una semana. Su precio varía, y como en el mercado de valores, podemos perder o ganar dinero dependiendo de por cuántas bayas lo compremos y por cuántas bayas lo vendemos.

Dicho esto, y según explica el profesor del niño de esta historia a través de su cuenta de Twitter, se quedó asombrado al enterarse de que al pequeño ya no le gustaban los juegos. ¿El motivo? De acuerdo a las palabras descritas, el niño y el padre comparten Nintendo Switch, y para disfrutar de un evento de Animal Crossing, decidió adelantar la fecha de la consola varios días.

Esto, como bien podréis estar imaginando, tuvo un impacto negativo en los nabos que compró el padre. Los nabos que estaba esperando a vender al mejor precio, se echaron a perder, malgastando toda la inversión que había realizado el domingo.

Animal Crossing: New Horizons | Nintendo

No se le permite jugar a otra cosa hasta que no le devuelva el millón de bayas

El padre había invertido un millón de bayas en nabos, y al ver que lo había perdido todo sin opción a recuperar una parte, decidió castigar a su hijo haciéndole pagar el millón de bayas por los “daños monetarios virtuales” que había causado adelantar la fecha de la consola. Todo esto con la condición de no poder jugar a otro videojuego hasta que no reúna la cantidad de dinero exigida. Cabe destacar que conseguir un millón de bayas en Animal Crossing: New Horizons no es nada fácil, por lo que no es de extrañar que se haya convertido en una “tortura” para el niño.

Al dar a conocer esta historia, no fueron pocos los usuarios los que reaccionaron a esta pequeña venganza, afirmando que lo único que consigue así es que el pequeño pierda su interés por los videojuegos. Sin embargo, otros explican que su objetivo es que aprenda la lección, y que si quiere cambiar la configuración de este y cualquier dispositivo inteligente, debe preguntar primero.