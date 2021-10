La respuesta viral de un joven sobre el motivo que lo llevó a rescatar a una anciana de un incendio

Japón nos ha demostrado que tiene muchas historias para sorprendernos y para demostrar que es un país único. Después de todo, a lo largo de los años nos han compartido imágenes de templos que parecen sacados de un mundo fantástico e incluso nos ha fascinado con la creatividad de algunos de sus artistas. Sin embargo, uno de los hechos por los que más se conoce a Japón es tanto por sus videojuegos como por el anime.

El anime es un arte muy extendido y querido por una comunidad cada vez más grande. Y si bien no todos disfrutan de este tipo de arte, hay quienes lo llevan incluso un paso más allá. Y no, no hablamos precisamente de coleccionar figuras de sus personajes o incluso hacer cosplays inspirados en los protagonistas, sino de situaciones en las que el anime ha sido capaz de dar valor a sus fans para realizar un acto heroico.

Fuego | Pixabay

Un acto heroico que ha llevado a cabo por su gran pasión

El amor por el anime, pese a lo extraño que pueda parecer, es lo que animó a un joven de 18 años a salvar la vida de una anciana en Japón. Y no, no decimos que no pensase en querer salvar a la mujer, sino que él mismo indica que fue lo que le dio el valor suficiente para llevar a cabo este acto. Pero nos adelantamos a los acontecimientos, por lo que vamos a repasar el proceso hasta ahora.

Tenemos que volver atrás en el tiempo, exactamente al 15 de agosto en la ciudad de Kagoshima. Durante la medianoche, Harumasa Kawazu salió a dar un paseo a la tienda local en el vecindario de Kamihonmachi con intención de comprar un par de cosas que necesitaba. Sin embargo, si creía que su paseo sería tranquilo, la realidad fue muy diferente. Y es que en su camino se encontró con que una casa de dos pisos estaba en llamas.

Desde su perspectiva comprobó que el incendió se había producido en la entrada principal de la casa con estructura de madera. Su acto reflejo fue el de llamar rápidamente a emergencias para alertar de la situación, a pesar de que no fue capaz de quedarse ahí, no cuando veía que había algo más en ese hogar. Comprobó que dentro del edificio había alguien en peligro y, por ello, trató de timbrar e incluso golpear a la puerta con fuerza cuando no obtuvo respuesta.

Reaccionando con rapidez a una emergencia

Su insistencia al llamar consiguió alertar a una anciana de aproximadamente 70 años, quien vive sola y estaba a punto de irse a la cama, sin saber lo que sucedía en su hogar. Por suerte, al saber de la situación, la mujer pudo apagar el fuego antes de resultar herida e incluso de que la casa fuese destruida. Sin embargo, si la historia parece acabar aquí, nada más lejos de la realidad.

Kawazu fue reconocido por su valentía y atención, sobre todo por la forma en la que mantuvo la calma y trató de brindar la ayuda, por lo que se le entregó una carta de elogio del Departamento Central de Bomberos de la ciudad. Sin embargo, durante la ceremonia de presentación, llamó la atención la peculiar respuesta de Kawazu quien dijo que todo esto fue gracias a que estuvo viendo un anime de bomberos, lo que le ayudó a mantener la calma mientras lidiaba con la situación.

Por supuesto, que actuar con valentía y procurar evitar los daños se lleve su reconocimiento, esto no quita que sea importante llamar a los servicios de emergencia y tratar que sean los expertos los que controlen la situación. Después de todo, lo que muestre un anime no va a ser suficiente, a pesar de que esta vez ha servido no solo para actuar con heroísmo, sino saber mantener la calma en la situación.