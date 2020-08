Un restaurante japonés inventa una ingeniosa forma de comer con la mascarilla puesta

Por norma general y una vez que ha quedado meridianamente claro que las mascarillas son la principal barrera de las personas para evitar contagiarse y contagiar de Covid-19 al resto de ciudadanos, la mayoría de personas utilizan estos elementos de forma responsable en todos los lugares en donde es obligatorio. Pocos son los casos en el que las mascarillas no están recomendadas o no son útiles, siendo uno de ellos la ingesta de alimentos.

Obviamente no podemos mantener la mascarilla delante de la boca cuando bebemos o comemos, en estos casos se recomienda descolgar la mascarilla de una de las orejas y volver a colocarla cuando terminemos. Sin embargo, un restaurante japonés ha dado con la solución para seguir protegiendo lo máximo posible al resto de personas mientras comemos. Hay que recordar que en Japón el uso de las mascarillas es habitual desde hace años, siendo usadas por la población en épocas de gripe, de alergias, etc.

El restaurante familiar japonés Saizeriya ha publicado recientemente un vídeo que muestra su solución al problema de las mascarillas a la hora de comer: una mascarilla llamada Shabereru-kun. Atsushi Takagi, el gerente del local, es el encargado de presentar su funcionamiento en el vídeo.

Lo primero que hace Talkable es quitarse la mascarilla para doblarla por la mitad. Luego de doblarla envuelve una hoja de plástico alrededor de ella y la vuelve a colocar. De esta forma es capaz de crear una barrera protectora enfrente de su boca que le permite, incluso, comer y beber sin problemas.

Por supuesto es un remedio muy rudimentario, ya que el aire puede colarse por los laterales y la parte inferior de esta capa de plástico. Por tanto, no estamos seguros de que sea una medida que puedan recomendar las autoridades... Sin embargo, el vídeo se ha hecho bastante popular en las redes sociales niponas. De hecho, en los propios comentarios del vídeo las personas no se ponen de acuerdo si se trata de una buena idea o no.