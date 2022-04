Rockstar revela la curiosa historia tras la colaboración con Dr.Dre para 'GTA Online': "No hago cosas para niños"

'GTA Online' es una de las vertientes de mayor éxito para Rockstar. La modalidad multijugador de 'Grand Theft Auto V' ha mantenido activos a millones de jugadores durante estos años gracias a sus constantes actualizaciones de contenido. Una de las más recientes ha traído de vuelta a personajes como Franklin, pero también añadiendo caras tan conocidas como el artista Dr. Dre.

En una reciente entrevista para el medio BET y vía Kotaku DJ Pooh y productor musical de Rockstar, ha contado varias de las anécdotas de trabajar con Dr. Dre para 'GTA Online'. Una de las curiosidades de esta alianza fue nada más y nada menos que el rechazo del artista a participar en el videojuego.

"Al principio fue tajante, dijo no. Pero esas son las respuestas normales que obtienes de él porque no se considera un jugador. Simplemente no juega a ningún tipo de juego. No es que les guste o no les guste, simplemente no los juega. No le gusta hacer cosas para niños"; destaca DJ Pooh en la entrevista sobre aquel primer acercamiento con Dr. Dre.

El productor de Rockstar "recortó distancias" con el artista de una forma brillante. En una de las reuniones, DJ Pooh llevó su PlayStation con una copia de 'GTA V' con el fin de que el músico pudiera probar el título y entender el tipo de proyecto para el que trabajaría.

"Estaba impresionado. No sabía que se podían hacer cosas así. Pusimos nuevas llantas al coche, participábamos en tiroteos y pasábamos el tiempo con mis amigos y todo eso"; explicaba. A partir de ahí la historia ya la conocéis. Dr. Dre decidió trabajar en 'GTA Online', contando con su propio personaje en una expansión en la que se añadieron nuevas misiones y canciones.