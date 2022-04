No estamos preparados para los gráficos de 'GTA 6': "Es increíble y adelantado a su tiempo"

Rockstar ya ha confirmado el desarrollo de 'Grand Theft Auto VI'. Por desgracia la única información oficial del videojuego se ha quedado en eso, una confirmación y poco más. Ni pistas sobre su primer tráiler, ambientación o personajes. Nada. Gracias a los insiders hemos podido conocer algo más sobre el que es uno de los videojuegos más esperados, aunque como siempre os recomendamos coger la información con pinzas.

Chris Klippel es uno de los insiders y caras más conocidas dentro del universo de Rockstar; siendo uno de los periodistas más reputados vinculados a los títulos del estudio. Si bien ya adelantara que en la compañía mostrarían el videojuego este 2022, su más reciente información ha hecho estremecer a más de uno. Para bien, por supuesto.

Según ha publicado en su cuenta de Twitter, "la nueva versión del motor gráfico de Rockstar Games (RAGE 9) que se usará en GTA 6 va a ser increíble". No hablamos de una simple mejora del motor del estudio, sino de mucho más. "He escuchado comentarios muy positivos sobre él, no deberíamos de quedar decepcionados. Hablamos de un motor adelantado a su tiempo"; añadía.

Son precisamente éstas últimas palabras las que hacen pensar que 'GTA 6' se estaría desarrollando en exclusiva para PlayStation 5, Xbox Series y tal vez también PC; aprovechando al máximo la capacidad técnica y potencia de las consolas de nueva generación.

En cierta manera Rockstar siempre ha marcado un punto de inflexión a la hora de entender los juegos de mundo abierto, especialmente en lo técnico. Con Unreal Engine siendo actualmente la punta de lanza para muchos estudios, Chris daba respuesta a un seguidor y la comparación con el motor de Epic Games. "No quiero arriesgarme, sólo he tenido ecos y no he podido verlo con mis ojos; pero la idea es superar a Unreal Engine", respondía.

Sea como fuere, tendremos que esperar a conocer de manera oficial cómo de bien luce el nuevo motor de Rockstar para 'GTA 6'. De lo que no cabe duda es que las palabras de Chris suenan cuanto menos esperanzadoras, invitando a imaginar un juego de auténtica nueva generación. Como siempre, la información debe cogerse con pinzas hasta tener detalles oficiales.