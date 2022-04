A Rockstar se le escapa el logo de 'GTA VI' a través de su propia tienda oficial

El misterio en torno a 'Grand Theft Auto VI' sigue dejando todo tipo de dudas y teorías al respecto en internet. Desde hace unos meses podemos confirmar que Rockstar está trabajando oficialmente en el videojuego, tal y como se encargaron de anunciar a través de un comunicado oficial.

No obstante, esa es la única información corroborada que tenemos del videojuego. Rockstar no ha vuelto a pronunciarse sobre el que sin duda es uno de los proyectos más deseados desde hace unos cuantos años. Las teorías y las filtraciones no faltan, como ya es habitual, aunque en las últimas horas hemos tenido una pista que sin duda ha sorprendido a los seguidores de la saga.

Se trata de nada más y nada menos que el logo de 'Grand Theft Auto VI'. La pista o filtración mejor dicho llega desde la propia tienda oficial de Rockstar, concretamente en una camiseta. Tal y como señala la cuenta de Twitter NewsLeaksGTAS, el logo aparece mencionado sobre una prenda bautizada como Black Americas Logo.

Si echamos un vistazo detenidamente al mismo, podemos ver la numeración romana, habitualmente utilizada por Rockstar para sus videojuegos en la saga. A su vez, el logo está formado por un patrón con formas y colores que se alejan del estilo clásico utilizado hasta la fecha por el estudio.

¿Estamos ante la pista definitiva de que Rockstar podría anunciar más pronto que tarde 'GTA VI' con tráiler incluido? No cabe duda de que el videojuego está cerca de, al menos, un teaser que posiblemente veremos a finales de año. Eso sí, a la hora de hablar de un lanzamiento, puede que tengamos que esperar hasta 2024, año en el que los analistas estiman su llegada a consolas.