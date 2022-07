El sencillo truco con el que podrás descubrir las profundidades marinas en 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' se lanzó en 2017 para Nintendo Switch y desde entonces miles de usuarios han mostrado su pasión por el videojuego de Nintendo. Cinco años después, el título sigue cosechando infinidad de opiniones positivas y por supuesto nuevos descubrimientos y retos.

El canal de YouTube Gaming Reinvented ha descubierto un curioso método para explorar el fondo marino. Y es que en 'Breath of the Wild' podemos hacer prácticamente de todo, pero si algo nos limita es el buceo y por ende descubrir qué ocultan los lagos y océanos del videojuego.

¿Ha utilizado una herramienta secreta sin descubrir hasta ahora? ¿Un truco secreto? Nada más lejos de la realidad. El canal se ha valido de un complicado método para poder explorar el fondo marino: utilizar un bug del propio videojuego.

En el vídeo se explica paso a paso como hacerlo, pero como ya podréis ver con vuestros propios ojos es harto complicado ya que requiere utilizar los errores de físicas y otros factores para que salga de forma correcta.

Y en caso de que logremos alcanzar el fondo del mar o lago, ¿qué encontraremos? Tampoco mucho, siendo sinceros. No esperéis ver a los peces en su hábitat, las algas o algún cofre enterrado. Simplemente veremos el fondo completamente seco. Eso sí, en caso de que lo logréis quedaos con el esfuerzo de haber superado con éxito los bugs.