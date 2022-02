‘Super Mario Kart’: El juego que enamoró al actual presidente de Nintendo

Te gusten o no los videojuegos, resulta imposible no conocer el nombre de Nintendo. La compañía siempre se ha caracterizado por no tener miedo a la evolución, pasando de ser una empresa dedicada a los juegos de cartas hasta, finalmente, convertirse en una de las compañías más respetadas del mundo de los videojuegos. Después de todo, han conseguido crear grandes licencias que, por suerte, vuelven este año, tal y como nos han mostrado en su último Nintendo Direct.

Actualmente sus empleados muestran el cariño que tienen por la empresa y su licencia. Sin embargo, en una reciente entrevista a Nikkei, Shuntaro Furukawa, presidente actual de Nintendo, confirmaba que no era demasiado fan de los juegos de Nintendo por la época de los 90. Y es que, a pesar de que sí tenía en su hogar una Super Famicom, usaba esta para jugar a títulos de terceros y no a los exclusivos de Nintendo.

El juego que cambió por completo la historia de Nintendo

Shuntaro Furukawa asegura que fue una “completa coincidencia” que se presentase a la prueba de acceso al empleo de Nintendo. Todo se remonta a 1990, momento en el que entró en la universidad y la consola de la compañía estaba en pleno apogeo. Sin embargo, para él los juegos de Nintendo no eran realmente interesantes, sino que lo que más llamaba su atención eran las obras como ‘Nobunaga’s Ambition’ o los de béisbol, como ‘Super Batter Up’.

Afirma que por aquel entonces no jugaba demasiado a juegos de Nintendo pues, después de todo, no llamaban su atención. Sin embargo, esto cambió por completo cuando un estudiante más joven de su club de tenis le recomendó que jugase a ‘Super Mario Kart’, la obra de 1992. Fue entonces, después de mucho tiempo sin jugar a una obra de Nintendo que le gustase, cuando todo cambió.

Una historia que fue creciendo con el paso del tiempo

El actual presidente afirma que el juego le resultó muy divertido y que fue en ese momento cuando sintió que “esta empresa está haciendo cosas geniales después de todo”. Un pensamiento que, finalmente, le llevó a seguir estos movimientos hasta acabar entrando a trabajar con Nintendo en el año 1994, momento en el que se graduó en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Waseda.

Furukawa comenzó como contador en Nintendo Europa durante una década hasta ascender al rango de nivel ejecutivo. A partir de ahí, en 2015 fue ascendido a Gerente General del Departamento de Planificación Corporativa y, finalmente, dio el salto al puesto de presidente de la compañía. Un camino que, a pesar de no comenzar con un amor por los juegos de Nintendo, cambió gracias a ‘Mario Kart’.