Nintendo Direct: Mario Kart definitivo, regresa la esencia de Wii Sports y todos los anuncios del evento

Nintendo no ha defraudado. En 40 minutos de duración para su NDirect, la empresa japonesa ha condensado una gran cantidad de anuncios para todo tipo de jugadores; enfocados tanto a los amantes del rol, la acción e incluso los deportes. Destaca el regreso de grandes sagas como Mario Strikers, pero también la reinvención de clásicos como Wii Sports, que regresa totalmente adaptado a los tiempos actuales. No hay que olvidarse de las sorpresas, en especial ese Xenoblade Chronicles 3, o incluso un Mario Kart 8 Deluxe que se niega a caer en el olvido.

Fire Emblem Warriors abre el NDirect

El juego de Tecmo Koei, Fire Emblem Warriors, ha sido el encargado de abrir el Direct. Un juego de acción que conserva toda la esencia de Samurai Warriors, pero ahora adaptada a la saga de estrategia de Nintendo y basada en su entrega Three Houses. El videojuego ha fijado su lanzamiento para el 24 de junio de este mismo año.

Advance Wars llega a Nintendo Switch

El clásico de Game Boy Advance, Advance Wars, aterriza en Nintendo Switch totalmente renovado en su apartado visual, pero conservado su estilo jugable. Tras un retraso a finales del pasado año, el videojuego ha confirmado su fecha para el 8 de abril.

No Man's Sky ahora también en Switch

Una de las sorpresas del Nintendo Direct nos la ha dejado Hello Games. Y es que No Man's Sky también ha confirmado su lanzamiento para Nintendo Switch. Eso sí, por ahora no se ha confirmado la fecha de publicación, dejando la ventana de lanzamiento para verano 2022.

¡Regresa Mario Strikers!

Ha costado pero Mario Strikers es una realidad. Tras años de rumores, Nintendo recupera Mario Strikers con una nueva entrega, Battle League Football. La visión más alocada del fútbol según Nintendo, con un claro enfoque arcade y todos los personajes de la compañía que nos ha dejado con ganas de querer echarle ya el guante. El juego contará tanto con modos offline como competitivos. ¿Su lanzamiento? 10 de junio de 2022.

Por fin vemos Splatoon 3 en movimiento

Tras un primer anuncio inesperado y varios meses en los que no hemos sabido nada, Splatoon 3 se ha dejado ver por fin en movimiento. El juego ha presentado sus nuevos modos de juego y novedades para una tercera entrega que, sin duda, promete tenernos enganchados durante horas; eso por ahora sólo en su vertiente cooperativa. Al menos han dejado la ventana de lanzamiento fijada, verano de este mismo año.

Sagas clásicas llegan a Switch

Nintendo Switch no estará exenta de grandes clásicos. The Force Unleashed, uno de los títulos más recordados del universo Star Wars aterrizará el próximo mes de abril. También lo hará la saga al completo de Ezio Auditore en Assassin's Creed; no tendremos que esperar mucho, este mismo mes de febrero estará disponible. ¿Recuerdas Chrono Cross? ¿El clásico de PSX? Ahora también podrás rejugarlo en Nintendo Switch; todo un clásico de los JRPG que llegará el próximo 7 de abril.

Kirby ya prepara su aventura

Kirby and the Forgotten Land se ha convertido en uno de los juegos más esperados para la híbrida de Nintendo. La última aventura del adorable personaje de Nintendo promete grandes aventuras gracias a un título 3D que ha sorprendido a propios y extraños gracias a sus casi infinitas posibilidades jugables a la hora de convertirse en cualquier objeto que encuentre.

Nintendo Switch Sports es real

¿Quién no ha pasado horas y horas en Wii Sports? Nintendo ha anunciado por sorpresa Nintendo Switch Sports, un juego que por supuesto recupera la esencia de Wii Sports pero adaptado a los tiempos actuales, con nuevos deportes y por supuesto con las posibilidades de los JoyCon. El juego incluirá tanto opciones locales como online en sus diferentes deportes: Fútbol, bolos, badminton, etcétera.

Actualización para Metroid Dread

Metroid Dread todavía tiene mucho que ofrecer. El aclamado videojuego de Samus Aran incorporará dos modos de dificultad (Principiante y Aterrador), además de un modo horda. Estará disponible a partir del próximo mes de abril.

¡Decenas de pistas llegan a Mario Kart!

Nintendo va a seguir exprimiendo Mario Kart 8 Deluxe. La GranN incorporará como parte de una actualización de pago la friolera de 48 pistas clásicas de juegos anteriores procedentes de Nintendo 64, Nintendo 3DS y mucho más.

Xenoblade Chronicles 3 confirmado

Septiembre de este mismo año será un mes muy importante para los amantes de los JRPG. Xenoblade Chronicles 3 llegará a Nintendo Switch dispuesto a cerrar la trilogía de una forma única, elevando aún más las cotas narrativas y jugables para convertirlo en el título definitivo de la marca.