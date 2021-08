Tamagotchi cumple tus sueños: Ahora puedes tener a uno de los personajes de Star Wars más queridos de mascota

Para muchos, Tamagotchi se ha convertido en una de las grandes referencias dentro de los juguetes interactivos. Después de todo, este pequeño juguete nos permite tener nuestra mascota digital a la que debemos hacer avanzar, a la que tenemos que intentar proteger y, sobre todo, cuidar de la mejor forma posible. Por ello, con una base tan bien marcada, no es de extrañar que con el paso de los años se nos hayan presentado todo tipo de propuestas entretenidas, como es el caso de Pokémon o, incluso, Demon Slayer.

Sin embargo, con el paso del tiempo nos extrañaba no ver una colaboración con una de las licencias del cine más conocidas: Star Wars. Y por suerte, tras una larga espera, esta finalmente ha llegado. No solo eso, sino que además nos permite tener esta colaboración con uno de los personajes más queridos de la licencia. R2-D2 es el gran protagonista de esta colaboración que nos permite disfrutar de un juguete con un aspecto completamente único.

Lo más llamativo de esta propuesta es que R2-D2 mantiene un diseño similar, a pesar de que efectúa un pequeño cambio que lo hace incluso más adorable de lo que ya es. Lo mejor es que la jugabilidad ha sido muy bien cuidada, dando así paso a que tengamos que cuidarlo en forma de carga y limpieza a su alrededor pues, aunque no come, sí requiere de energía y no quiere ver su entorno sucio.

Por otra parte, a pesar de que pueda parecer que la jugabilidad en minijuegos pudiese quedar corta, nada más lejos de la realidad. Se ha mostrado que el personaje puede llegar a aprender 19 habilidades distintas, agrupadas en distintas categorías que van de lo estándar a especial y piloto. Esta última, como bien puedes imaginar, propone montar al droide en varias naves especiales de combate.

Tamagotchi Star Wars | Bandai

Pero lo mejor es que habrá apariciones especiales como Yoda, Boba Fett o incluso C3-PO, su compañero inseparable. En el caso de que haya otros personajes que te gusten un poco más, ¿no te gustaría tener un encuentro con Chewbacca o los Ewoks? Todo esto con 9 minijuegos que te pondrán a prueba de todas las formas posibles, incluyendo el juego de ajedrez holográfico Dejarik.

Para todos aquellos fans que quieran hacerse con esta propuesta debes saber que saldrá a la venta el 13 de noviembre en Japón, todavía con fecha y precio por confirmar para otros países. Lo que está claro es que se trata de una colaboración que destaca con luz propia y que ofrecerá, además, la posibilidad de conseguir a este tamagotchi en dos formatos distintos que se mantienen perfectamente con el estilo marcado por las películas.