La "trampa" de los speedrunners de 'Zelda: Breath of the Wild' para conseguir todas las semillas kolog en 10 minutos

Al igual que otros muchos videojuegos, ‘Breath of the Wild’ no está exento de incluir sus propios elementos coleccionables. En el videojuego de Nintendo encontramos las llamadas semillas kolog, un objeto que utilizamos para ampliar de forma considerable la cantidad de objetos que podemos llevar en la alforja, ya sean armas, equipo, escudos y un largo etcétera.

Las semillas kolog, como cualquier otro coleccionable, está lo suficientemente escondido como para que encontrarlos todos suponga un verdadero reto y más aún si tenemos en cuenta que hay repartidas por el mapa la friolera de 900 semillas. ¿Un desafío imposible sólo apto para los más perseverantes? Nada más lejos de la realidad. Ahora puedes conseguir las semillas kolog en tiempo récord. Y no hablamos de varias decenas de horas, sino de tan sólo 10 minutos.

Kolog en The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo

Se trata de un glitch descubierto por un speedrunner del videojuego y que por supuesto no ha dudado en compartir con el resto de la comunidad de jugadores. Gracias a este truco ahora podremos hacernos con hasta 999 semillas kolog en menos que canta un cuco. El método consiste en lo siguiente:

Empieza una partida y avanza sólo hasta el momento de coger la piedra Sheika.

Ve a la derecha del leñador que encontrarás en el exterior y guarda la partida de forma manual.

Salta al lago y coge la primera semilla kolog que encontrarás allí.

El juego guardará la partida automáticamente. Cuando lo haga ve a la pantalla de título y cambia la dificultad.

Carga la partida desde el guardado automático anterior y suelta el objeto.

Vuelve de nuevo a la pantalla de título y regresa a la dificultad que tenías previamente. Carga la partida.

Repite los dos últimos pasos hasta dos veces.

Cuando vayas a cargar el guardado automático ¡no hagas absolutamente nada hasta que salte de nuevo el guardado!

Si lo has hecho de forma correcta deberías de tener en tu posesión la friolera de 999 semillas kolog, lo cuál no está nada mal si lo que deseas es poder ampliar el inventario de forma rápida y por supuesto ahorrando decenas de horas de búsqueda por el mapa. En cambio te recomendamos que si quieres disfrutar de la experiencia tal y como fue concebida no utilices este glitch.