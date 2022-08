Un streamer crea la moto de 'Zelda: Breath of the Wild' con cartones y funciona de verdad

La popularidad de ‘Breath of the Wild’ no conoce límites. Además de ser uno de los mejores videojuegos de la historia y un imprescindible en cualquier biblioteca, el título de Nintendo se ha convertido también en uno de los favoritos dentro del mundillo de los speedrun. Fuera de los videojuegos ‘Breath of the Wild’ también goza de una gran salud. Son muchos los cosplayers que sigue tomando el RPG como inspiración y ni qué decir los artistas que recrean en la vida real varios de los elementos del videojuego.

Este es el caso de Tsu_ku_ru_san, un youtuber que ha llevado a escala 1:1 la moto de ‘Breath of the Wild’. Y en caso de que te lo estés preguntando, sí, el vehículo es totalmente funcional. Puede que pienses que la tarea no ha sido tan difícil. Tal vez el creador de contenido tenga conocimientos de mecánica, ¿no? Lo cierto es que donde más destaca la construcción, nunca mejor dicho, es en su material. Y es que la moto está fabricada al 100% con cartón, a excepción del motor, claro.

“Es una moto de cartón. ¡Incluso los neumáticos son de cartón!”, destacaba el youtuber en la publicación a través de su cuenta personal en Twitter. El vídeo que acompaña al tweet no tiene desperdicio. En él se puede comprobar que efectivamente la moto es completamente funcional. Otra cosa es que sea legal circular con ella por carretera.

En un vídeo de su canal de YouTube, el autor de tan impresionante obra ha documentado paso a paso el proceso de construcción. Comprueba las medidas que deberían de tener las ruedas, el manillar y todos los elementos que conforman la moto. No faltan tampoco los momentos en los que se pone manos a la obra y corta el cartón. El resultado es impecable si tenemos en cuenta que el youtuber no se ha dejado ni un sólo detalle de la carrocería. Eso sí, para darle algo más de robustez utilizó madera como es el caso de los ejes.

Un ejemplo más de la gran influencia de ‘Breath of the Wild’ a pesar de contar con más de cinco años a sus espaldas. ¿Dejará el mismo impacto su secuela? Tendremos que esperar hasta 2023 para conocerlo. Nintendo ha fijado el lanzamiento de ‘Breath of the Wild 2’, nombre provisional por ahora, para primavera del próximo año.