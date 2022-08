Jugador de 'Minecraft' inicia un completo proyecto para adaptar todo el mundo de 'Zelda: Breath of the Wild' en el juego

Hemos perdido la cuenta de la cantidad de veces que hemos visto otros mundos recreados en ‘Minecraft’. Gracias a las bondades del videojuego de Mojang, los jugadores pueden dar rienda suelta a su imaginación como nunca otros juegos han permitido. Y es que el sandbox nos invita a soltarnos y recrear todo tipo de aventuras y universos en el videojuego. Ahora un jugador ha cogido esta mecánica para adaptar nada más y nada menos que el mapa completo de ‘Breath of the Wild’.

Y es que la última obra de Nintendo basada en la saga ‘The Legend of Zelda’ ha contado con innumerables tributos por parte de los fans desde su lanzamiento en 2017. El proyecto Grazzy es sin duda uno de los más ambiciosos que se recuerdan y lo que creado hasta la fecha parece demostrar que el también youtuber tiene todo bajo control.

Tal y como ha mostrado en un vídeo, Grazzy pretende adaptar todo el mapa de ‘Breath of the Wild’ de forma completa, sin alterar ni un ápice su planteamiento y teniendo en cuenta elementos como los bosques, montañas y por supuesto poblados. Con muy pocos suscriptores hasta hace unos meses, Grazzy ha disparado sus seguidores en la plataforma de Google en tiempo récord, superando actualmente la nada desdeñable cifra de los 65.000 seguidores.

Aquel primer vídeo, ‘Estoy construyendo todo el mapa de Breath of the Wild en Minecraft’, no tuvo una gran acogida. Grazzy no se desanimó y continuó adelante con el proyecto y subiendo su progreso a YouTube. De repente y de la noche a la mañana, el vídeo despegó de tal manera que ya cuenta con más de un millón de reproducciones. Ahí es nada.

Por desgracia y a la hora de subir el segundo de los vídeos, Grazzy tuvo que empezar todo el proyecto desde cero. Sí, has leído bien. Tras cometer pequeños errores de cálculo el youtuber ha ideado un plan mucho más llevadero para adaptar el mundo de ‘Breath of the Wild’. El primero de ellos consiste en importar un mapa de la altura del videojuego original al mundo de Minecraft. A partir de este punto, y ahora sí, construir todo lo demás: bosques, edificios, etcétera.

Hasta la fecha Grazzy lleva construido la Gran Meseta, Kakariko Village, Dueling Peaks, Fort Hateno y Hateno Village. El siguiente paso será el Dominio Zora y el resto de la región de Faron. El youtuber estima que la siguiente parte del proyecto no debería de llevarle los cinco meses que ha tardado en construir las secciones mencionadas; por lo que calcula que en dos meses tendrá preparada la siguiente parte del mapeado. Sin duda un proyecto que habrá que seguir de cerca para ver el que sin duda promete ser un resultado final imponente.