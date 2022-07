Naughty Dog se queda sin el guionista de 'The Last of Us Parte 2'

Se dice pronto, pero Josh Scherr dice adiós a Naughty Dog como guionista tras pasar 21 años en uno de los estudios más importantes de la industria de los videojuegos. El escritor ha oficial la noticia a través de su cuenta oficial en Twitter en la que ha expresado sus sentimientos y este tiempo junto a sus compañeros.

"Cuando era un niño, hacer videojuegos era mi afición. Nunca soñé con hacerlos para ganarme la vida, menos aún en un estudio como Naughty Dog. La semana pasada, después de 21 años y 10 juegos lanzados, dije adiós a mis amigos y compañeros de la perrera (nombre con el que se refieren al estudio entre los empleados)"; añadía dando las gracias a todos sus compañeros.

La lista de juegos en los que Josh ha trabajado es francamente extensa. Algunas de las obras más recientes para él como guionista fueron el sobresaliente 'Uncharted 4', así como su expansión 'El Legado Perdido'; y la última obra maestra de Naughty Dog, 'The Last of Us: Parte 2'.

Desconocemos cuál será el nuevo camino de Josh, pero de lo que sí estamos seguros es que lo que está por venir promete ser cuanto menos sorprendente. El guionista adelantaba que 'The Last of Us: Parte 2' no ha sido su último proyecto. El nuevo título de la compañía promete ser "increíble. De verdad. No estáis preparados"; concluía en su perfil de Twitter.