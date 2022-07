Una comparativa muestra el brutal cambio entre el remake de 'The Last of Us' y el original

Hace unas semanas Naughty Dog hacía oficial el remake de 'The Last of Us', un título que supone más que una revisión de la obra maestra de los también autores de 'Uncharted'. Tal y como lo definió su director, Neil Druckman, 'The Last of Us Parte 1' es el reflejo de cómo se concibió la idea del proyecto.

Pero, ¿merecerá la pena la mejora gráfica con respecto a la remasterización de hace unos años o el título original publicado en PlayStation 3? Desde el estudio aseguran que hay pocas animaciones parecidas al título original de 2013. "Se han añadido nuevas animaciones y otras retocadas del original"; añadían desde Naughty Dog.

Ahora, gracias a un extenso y detallado vídeo del canal El Analista de Bits, hemos podido conocer más de cerca las claras diferencias visuales entre el remake y la obra original. En él podemos apreciar las mejoras a nivel de texturas, así como las citadas animaciones o la iluminación.

'The Last of Us: Parte 1' llegará a PlayStation 5 el próximo 2 de septiembre. Este no es el único proyecto en el que está inmerso Naughty Dog. El estudio también se encuentra trabajando en el modo multijugador de la saga, un proyecto que definen a la misma altura que un gran juego AAA, con narrativa y una jugabilidad que promete sorprender.