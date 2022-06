'Wiiwaa': Así es el juego cancelado de Wii que se jugaba con un peluche

Casi de la misma manera que PlayStation 2, el catálogo de Wii es cuanto menos peculiar. Además de las entregas habituales de 'The Legend of Zelda', 'Super Mario' o 'Metroid', la consola de Nintendo recibió juegos de lo más peculiares. Algunos llegaron a las tiendas, otros se quedaron en el tintero aunque ¿por suerte?

Este es el caso de WiiWaa, una de esas rarezas de la que muchos se lamentan no haya llegado al mercado. Comencemos por hablar de sus creadores, Zoink Games. El estudio es responsable de algunos lanzamientos muy destacados. 'Flipping Death' es su obra menos popular, pero seguro que te suenan nombres como 'Fe' y por supuesto el reciente 'Lost in Random'.

Lo que tal vez muchos no sepan es que el estudio estuvo trabajando en un videojuego para Wii, el citado 'WiiWaa', cuya principal característica residía en que se utilizaba un peluche como mando. Sí, has leído bien. Y no sólo eso, sino que además al peluche había que introducirle (literalmente) el wiimote por diversas partes.

Una vez más el canal Did You Know Gaming? nos descubre esas rarezas que muy pocos conocían de la industria del videojuego. 'WiiWaa' fue un proyecto que estuvo cerca de ver la luz para la consola de Nintendo pero que, para desgracia de algunos, se quedó en el tintero.

La mecánica en el videojuego era muy sencilla: introducir el wiimote en el peluche, en aquellas partes que consideráramos oportunas, y comenzar a tirar de las orejas y otras partes del mismo para realizar cierto tipo de acciones en el videojuego, ya sea saltar o golpear. Tan pronto como apareció 'WiiWaa' de manera pública para llamar la atención de los medios, el proyecto desapareció.