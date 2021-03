eCopa RFEF: Revive la emoción de la fase final divisional

Este mismo 4 de marzo pudimos disfrutar de una fase intensa en la eCopa RFEF 2021. Los jugadores de la zona noreste han dado lo mejor de sí mismos para poder mantenerse en la final y, por supuesto, demostrar que están dispuestos a tomar ese billete directo que los llevará a formar parte de la Selección Española de FIFA para la eNations Cup. Aunque, para ello, verificados y amateurs tendrán que verse las caras en la gran final.

Con intención de que sigas disfrutando de la competición presente en el torneo de FIFA más grande de España, vamos a recordar algunos de los mejores momentos vividos en la competición de ayer. Partidos donde pudimos ver a AndoniiPM, jugador de McDonald’s Riders, competir contra Pepeelbotellu, jugador del equipo de Dani Alves en una emocionante competición que finalizó con el gol decisivo de Andonii en la última jugada del partido antes de agotar el tiempo.

FIFA 21 | EA Sports

Por supuesto, la emoción no acababa en esa primera ronda de partidos. La siguiente ronda protagonizada por Rode e Ismalvrz, jugadores de la final amateur de PS4, ofrecía partidos repletos de calidad y pequeños detalles que garantizaron la victoria de Ismalvrz. Pese a no ser muchos los goles anotados en cada vuelta, ambos jugadores demostraron tener una calidad de juego impecable, luchando hasta el último segundo de partido y demostrando esas ganas de llegar a la final.

Por su parte, Cone, jugador de Guasones Team, y Adriman, de DUX Gaming, fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida para la división de Xbox. Su partido llegó a ser uno de los más emocionantes al tener que llegar a una tercera ronda en la que, finalmente, Adriman se alzaba con la victoria. Un duelo repleto de emoción donde la estrategia de ataque del jugador de DUX Gaming fue imparable.

Resultados finales Fase Divisional Noreste | RFEF

Para acabar la velada, finalmente Yasiin y Gz Roger 10, jugadores de la división amateur de Xbox, nos ofrecieron un partido espectacular. Y es que, a pesar de que Roger no se rindió en un ningún momento y logró acortar la diferencia de puntos en la última vuelta, no logró alcanzar la Fase Final de la eCopa RFEF donde Yasiin ya ha conseguido su pase directo en la Gran Final, a pesar de las dudas sobre un gol anulado por fuera de juego y que los casters no pudieron evitar comentar con recelo.

Por supuesto, la emoción de la eCopa todavía no ha acabado y es que este mismo 5 de marzo a partir de las 18 horas podrás seguir en directo con nosotros a través de ATRESplayer la final divisional de la zona suroeste donde los jugadores verificados y amateurs de PlayStation 4 y Xbox One se verán las caras para conseguir su pase directo a la Gran Final. Por supuesto, si no quieres perderte nada de la competición, no dudes en echar un vistazo a nuestro resumen de la jornada de este 4 de marzo para así conocer un poco mejor a los ganadores.