Entrevistamos a H1dalgo, campeón de la eCopa: “Ganar este torneo te hace estar entre los mejores”

Hace tan solo unos días H1dalgo, jugador de Qlash, se proclamaba campeón de la segunda eCopa, torneo organizado por OSL-DeAPlaneta y Real Federación Española de Fútbol y lo hacía barriendo en la final a Adriman con un global de 9-5. Tras el espectacular desenlace, llevándose a casa su primer título de FIFA (y 18.000 euros de premio), hablamos con H1dalgo para conocerle mejor y escuchar sus impresiones.

Aunque con su nivel parece que siempre ha estado en lo más alto, lo cierto es que la carrera de H1dalgo ha sido progresiva hasta tocar metal en esta eCopa RFEF 2021: “Empecé en FIFA 18, cuando los deportes electrónicos estaban empezando. Sin embargo al ser tan joven y tener esa falta de experiencia frente a gente que llevaba más tiempo, era complicado ganar un título. En FIFA 20 se me dio muy bien, pensaba que iba a poder dar un golpe sobre la mesa ganando un torneo pero no se dio. Pero ahora ya lo hemos conseguido”.

En cuanto al torneo, H1dalgo nos cuenta que lo que más le ha sorprendido de esta segunda eCopa es el alto nivel de los rivales, incluso desde primeras rondas, lo que según él demuestra que “FIFA cada vez va a más”: “En la primera ronda me tocó con un chaval que jugaba realmente bien y cuando acabé, comenté que me parecía increíble que en primera ronda me hubiera costado tanto. Por eso es tan gratificante ganar este torneo”

FIFA 21 | EA Sports

¿Qué significa ganar la eCopa para un jugador profesional de FIFA?

A pesar de su nivel, no ha sido hasta esta eCopa cuando H1dalgo se ha estrenado en lo más alto: “este título es prácticamente el más importante a nivel nacional y además tiene un reconocimiento que te hace estar entre los mejores, el objetivo de cualquier jugador. Después de un par de años intentando conseguir un título, que este sea el primero es lo mejor que me ha podido pasar”. El jugador de Qlash se muestra entusiasmado por el siguiente paso, participar en la eNations Cup: “Siempre he querido participar; llevar la camiseta de España y jugar contra el resto de países para ser los mejores para mi sería un sentimiento único”.

Aunque entrena muy duro para ser cada vez más competitivo, H1dalgo se organiza al milímetro para compatibilizar su carrera en los eSports con los estudios: “Yo sobre todo soy una persona que me gestiono el tiempo muy bien, primo el tiempo que quiero usar para cada cosa. Si tengo que estudiar más, me quito horas de sueño”.

Por último, el jugador de Qlash nos habla de cómo ve el futuro en la escena competitiva de FIFA y cuál cree que puede ser su papel: “Nunca sabes lo que te puede deparar el futuro, si los clubes de fútbol van a apostar mucho más. En principio parece que todo va a ir a más; estamos todos muy contentos. En el futuro, si todo sale bien, me veo dedicándome en parte a esto, como jugador o como coach, ya con mi carrera terminada y habiéndome sacado mi oposición”.