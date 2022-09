Cinco animes que no te puedes perder si te gusta 'El Señor de los Anillos'

El mundo del anime puede llamar nuestra atención por la forma en la que los animadores relatan las historias con el dibujo así como aportan profundidad con esos pequeños detalles que nos sumergen en sus mundos. Sin embargo, hay ocasiones en las que nos llaman más la atención cuando comprobamos cómo pueden llegar a transmitirnos sensaciones similares a otras grandes obras. Hay casos relacionados con la obra escrita de William Shakespeare pero, ¿y qué sucede cuando se trata de Tolkien?

Parece un buen momento para encontrar obras similares a ‘El señor de los anillos’, sobre todo si tenemos en cuenta que ‘Los anillos de poder’, la serie más esperada, ya está aquí. Por ello, vamos a compartir contigo cinco animes que todo fan de ‘El señor de los anillos’ disfrutará. Ambientados en mundos de fantasía y con propuestas de lo más llamativas, tenemos ante nosotros animes que nos dejarán sin palabras.

Moribito: El guardián del Espíritu

Nos encontramos en un mundo de estilo medieval en el que, una vez cada 100 años, un demonio acuático decide marcar a un humano para que se convierta en el Guardián de los Demonios. Después de un largo letargo, este honor recae sobre Chagum, el Segundo Príncipe del Imperio de Nuevo Yogo. Si bien este procura guardar el secreto, un día su vida corre peligro y una mujer llamada Balsa logra salvarlo creyendo, firmemente, que todo se trata de un simple accidente.

Sin embargo, pronto descubre que nada es así y ella, siendo una guerrera experimentada, se ve con la petición por parte de la madre de Chagum de que lo proteja. Es ahí cuando se descubre que ha sido el padre de Chagum quien ha tratado de asesinarlo ya que, al acabar con su vida, se terminará la supuesta maldición. Balsa, la guerrera, dispuesta a expiar sus pecados, acepta cuidar del príncipe para cumplir una misión que logre salvar a todo el reino.

La heroica leyenda de Arslan

Este anime nos lleva al mundo de Pars, un reino inspirado en la antigua Persia. Ambientada en la época medieval, los habitantes del reino de Pars viven felices; sin embargo, pronto su paz está a punto de acabar. Un traicionero reino vecino decide atacar a Pars, por lo que el joven príncipe heredero, Arslan, tendrá que ingeniárselas para poder salvar a su pueblo de este ataque y, sobre todo, mantener la paz que hasta ese instante reinaba en el lugar. Una arriesgada misión que le llevará a descubrir misterios así como conocer todo tipo de peligros.

Los 12 reinos

La historia nos lleva a conocer a Yoko Nakajima, una tranquila estudiante de secundaria que es amable con todo el mundo. Un día se encuentra con un extraño hombre que se hace llamar Huihui y que jura lealtad a Yangzi. Confusa, quiere saber lo que está pasando y, sin embargo, antes de poder articular palabra, Nakajima es atacada por extraños demonios que la llevan a ella y a algunos de sus amigos a un mundo completamente diferente. Rodeados de peligros, estos tendrán que luchar para sobrevivir, olvidando su vida pasada y buscando el bien para los reinos que amenazan con caer frente al mal.

La Princesa Mononoke

La obra de Studio Ghibli no ha dejado de sorprendernos a lo largo de los años. Esta nos lleva a un mundo de fantasía donde la magia está viva. Sin embargo, ¿cuál es su fuerte relación con ‘El señor de los anillos’? Recordemos que en la obra de Tolkien, la fuerza del mal destruye la naturaleza y todo cuanto hay a su paso para poder hacer más fuerte su reino y conseguir dominar todo el reino. Esto mismo sucede en ‘La Princesa Mononoke’, donde los humanos están dispuestos a destruir el bosque para poder crear las barreras que los protejan e incluso los permitan atacar.

Por supuesto, no solo comparten un mismo escenario épico en lo que respecta a industrialización y los problemas que caen en la naturaleza. También contamos con un fuerte componente fantástico así como con elementos únicos en lo que respecta a sus escenarios.

Kabaneri de la Fortaleza de Hierro

Durante la revolución industrial, un peligroso monstruo aparece sentenciando a los humanos. Este muerde a todos aquellos que encuentra, convirtiéndolos al instante en Kabane, unas criaturas agresivas y no-muertos con una gran inteligencia. Estos no son peligrosos únicamente por su poder, sino porque no pueden ser derrotados a no ser que se les ataque directamente al corazón, el cual tienen protegido con una capa sólida de hierro. Sin embargo, un día todo cambia y aquello que conocían como una zona segura, pronto pasa a ser el lugar que les obligue a tomar las armas para sobrevivir.