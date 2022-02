¿Cuál fue el primer Pokémon en mostrar su evolución en el anime?

Han pasado largos años desde el estreno de la primera temporada de ‘Pokémon’. El anime lleva emitiéndose desde 1997, ofreciendo a los jugadores oportunidades únicas para conocer desde una nueva perspectiva a sus Pokémon favoritos y, por supuesto, vivir de cerca la tierna amistad entre Ash y Pikachu, los verdaderos protagonistas de esta serie y quienes siempre luchan para mejorar juntos.

Sin embargo, lo que muchos destacan es que Pikachu no solo no quiere meterse dentro de la Pokéball, sino que además la evolución no parece ser una opción. Esto puede llamar la atención de todos los jugadores y fans, más todavía si tenemos en cuenta que tardamos un tiempo en poder ver una evolución de un Pokémon. ¿Recuerdas cuál fue el primer Pokémon que vimos evolucionar en la serie anime?

El Pokémon de primera generación que evolucionó primero

Recordamos que la primera generación de ‘Pokémon’ ocupó las temporadas presentes entre los años 1997 y 2002, años en los que duró esta emisión. Es por ello que en muchos casos resulta imposible pensar en todos los detalles que se ocultan en esta propuesta. Más todavía recordar cuándo fue la primera vez que vimos a un Pokémon evolucionar. Y es que, ¿te habías imaginado que fue Caterpie?

Caterpie | pokémon company

Este compañero de Ash se unió a sus filas durante el tercer capítulo de la serie y fue precisamente este el primero en evolucionar. Eso sí, no lo hizo tal y como haría otro de los Pokémon transformándose durante la batalla o provocado por alguna situación inesperado. Siguiendo su naturaleza de oruga, este Pokémon se envolvió en su propia seda para, de ese modo, poder evolucionar.

Lo que más destaca es que los animadores optaron por mantenerse fieles a la realidad para poder dar vida a este cambio. Una propuesta llamativa, sobre todo si tenemos en cuenta que, más adelante, veríamos a otros grandes Pokémon evolucionar. Sin embargo con esta, además de ser la primera, se trata de uno de los cambios más especiales.