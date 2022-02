'Squirdle', el nuevo juego viral que reúne lo mejor de 'Wordle' y también 'Pokémon'

Cuando un juego se convierte en un fenómeno mundial, repentinamente aparecen otros títulos que se inspiran en él. Este fue el caso de ‘Among Us’, el título que vio aparecer modos de juego dentro de otras grandes obras o, actualmente, ‘Wordle’. El fenómeno de Twitter no solo ha servido para ayudar a salvar a una anciana que había sido secuestrada, sino que incluso ha recibido varias versiones inspiradas en esta. Una de las últimas llega como una propuesta directa para los fans de ‘Pokémon’.

Si bien una idea de Wordle al estilo battle royale logró llamar la atención de muchos jugadores, ahora ha llegado el momento de avanzar un poco más. Esta vez con una propuesta en la que adivinar el nombre del Pokémon en cuestión es nuestra verdadera misión. Este juego ha llegado bajo el nombre de ‘Squirdle’ y, pese a que pueda parecer fácil, ya te adelantamos que puede suponer un reto incluso para los mayores fans.

Squirdle, el Wordle exclusivo para fans de Pokémon

El creador de esta obra se llama Sergio Morales Esquivel y ha revolucionado a todo internet en busca del nombre del Pokémon que se esconde en el juego. Esta propuesta no se limita únicamente a los Pokémon cuyo nombre tenga seis letras, sino que quiere convertirse en todo un reto para los jugadores con la Pokédex al completo para retar a los jugadores. Pero, ¿cómo se juega realmente?

Para empezar es como en ‘Wordle’, con los jugadores teniendo que lanzar un primer nombre para ver si, con suerte, logran adivinarlo a la primera. Es aquí donde comienza la diversión del juego ya que nos proporciona cinco puntos para indicarnos si hemos acertado o, por el contrario, tenemos que apuntar un poco mejor. Estos puntos harán relación a lo siguiente: Generación, Tipo 1, Tipo 2, Altura y Peso.

Lo que debemos tener en cuenta para acertar el Pokémon

A la hora de tratar de adivinar el Pokémon tenemos que fijarnos en estos puntos. Si cualquiera de los datos se ilumina en verde es que hemos acertado. Por ejemplo, si la generación está en verde, es que tenemos que saber que el Pokémon pertenece a esa generación. ¿Qué sucede si aparece en rojo el tipo? Entonces es que tenemos que saber que nuestro Pokémon es de otro tipo completamente diferente al que hemos indicado. Por ejemplo, si hemos elegido fuego y aparece el tipo en rojo, es que nuestro Pokémon no es de tipo fuego, debemos apuntar a otro lado.

¿Qué indican las flechas apuntando hacia arriba o hacia abajo? En caso de que veamos estas flechas, por ejemplo, en la generación, debemos saber que nos indica si tenemos que buscar Pokémon de generaciones anteriores o posteriores a la que hemos indicado. De este modo tendremos que ir jugando con nuestros Pokémon hasta acertar o llegar al límite de fallos, el cual se marca en 8. ¿Crees que eres capaz de adivinarlo? Este es tu momento de poner a prueba tus conocimientos.