El mangaka de ‘Hunter x Hunter’ anticipa la vuelta de su manga

Para muchos, hablar de manga clásico o muy querido por los fans trae consigo el hecho de que hablemos de todo tipo de licencias, incluyendo ‘Hunter x Hunter’. La obra de Yoshihiro Togashi presenta una larga historia cargada de habilidades únicas e incluso una propuesta donde sus personajes llegan a compartir grandes momentos, tanto a la hora de intentar mejorar como, en sí, a la hora de buscar juntos llegar a un mismo fin.

Sin embargo, a pesar de tener una gran historia, el manga tuvo un parón desde el año 2018. Un parón que sorprendió a todos los fans y que, desde entonces, no nos ha mantenido informados con actualizaciones ni nada parecido. Y es, en el momento más inesperado, cuando su mangaka reaparece para indicar con un Twitter recién creado que tiene grandes novedades para nosotros.

En este tweet menciona que el final está cerca. No solo eso, sino que queda muy poco para que podamos verlo, a pesar de que no llega a compartir una fecha para este estreno. Sin embargo, para muchos fans esta noticia fue inesperada y no muy fiable debido a que la cuenta es muy reciente y, hasta la fecha, el mangaka no había hecho ningún tipo de confirmación. Por suerte, ya tenemos novedades sobre este anuncio.

Ha sido el mangaka de One Punch Man el que se ha encargado de confirmar la verdad de este anuncio. En este menciona que solo quedan cuatro capítulos, por lo que las alarmas se han activado por parte de los fans. ¿Cuándo tendremos las novedades respecto a este gran estreno? Por ahora tendremos que esperar a que sea el propio mangaka el que nos comparta esta información.