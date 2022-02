‘Leyendas Pokémon Arceus’ contará con su propia serie anime: Fecha de estreno y dónde verlo

Este fin de semana ha sido uno de los más importantes para los fans de Pokémon y es que tuvo lugar el Día de Pokémon, un día donde celebramos un año más de esta popular franquicia. Este día vino acompañado de un evento especial por parte de The Pokémon Company, evento en el que pudimos descubrir todo tipo de sorpresas y nuevos proyectos.

Aunque todas las miradas estaban dirigidas a ‘Pokémon Escarlata y Púrpura’, durante el evento Pokémon Presents también se confirmó una nueva serie de la franquicia. Esta serie anime estará centrada en ‘Leyendas Pokémon Arceus’ y será una obra totalmente original que se estrenará este mismo año.

La serie anime de Leyendas Pokémon Arceus

Como ya han confirmado durante el evento de este pasado domingo, esta serie anime estará ambientada en la región de Hisui. Se espera que se estrene a principios de verano, sin embargo todavía no hay fecha oficial. También se ha confirmado que será una serie anime web, es decir, que se lanzará directamente vía online y solo estará disponible a través de Internet.

‘Leyendas Pokémon Arceus’ contará con su propia serie anime | The Pokémon Company

A pesar de que todavía no tiene nombre definitivo, ya sabemos que esta obra será producida por WIT STUDIO. Este estudio de animación es conocido por haber trabajado en las primeras temporadas de ‘Ataque a los Titanes’ y otras obras de la franquicia Pokémon como ‘Pokémon the Movie: The power of us’ y la serie anime ‘Pokémon XY’.

No es la primera vez que se menciona a ‘Leyendas Pokémon Arceus’ en una serie anime. En la última temporada de la serie ‘Pokémon’ ya se realizaron varios capítulos especiales mostrando la región de Hisui, justo antes del lanzamiento de este juego para Nintendo Switch.