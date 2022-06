One Piece presentará dentro de muy poco ‘Road to Laugh Tale’ con material exclusivo

‘One Piece’ llega fuerte este año y no solo por su serie anime. Si hace poco pudimos descubrir datos importantes de su manga, ahora podremos conocer material exclusivo de la franquicia. Este material se publicará bajo el nombre de ‘Road to Laugh Tale’, en relación a la isla que podemos encontrar dentro del propio mapa de ‘One Piece’.

One Piece presentará material exclusivo

Será la semana que viene que ‘Road to Laugh Tale’ comenzará a publicarse a través de Weekly Shonen Jump. Este se publicará a través de un folleto especial el cual cubrirá los números en los que ‘One Piece’ tendrá un parón temporal. De esta manera los fans podrán seguir disfrutando de la franquicia y prepararse para el que será el final del manga.

En relación al material exclusivo que podremos conocer en ‘Road to Laugh Tale’ será desde diseños de personajes, hasta bocetos iniciales También se incluirán personajes que finalmente fueron abandonados y los motivos de Oda para hacerlo, entre muchas otras cosas.

El futuro de One Piece

No fue hace mucho tiempo que Eiichiro Oda anunció que su obra está cerca de su desenlace final. Esto se hizo público el pasado 8 de junio, momento en el que confirmaron que después de un tiempo de descanso, ‘One Piece’ empezará con su último capítulo, más específicamente el 25 de julio.

A pesar de que el manga ya está cerca de su final, la franquicia diseñada por Eiichiro Oda está más activa que nunca. Si bien desde hace un par de meses se han presentado diferentes colaboraciones con ‘One Piece’, será este mismo año que se estrene la película ‘One Piece Film Red’. También se ha hecho la presentación oficial del juego ‘One Piece Odyssey’, que llegará a diferentes plataformas a lo largo de este año.