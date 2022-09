‘Spy x Family’ presenta nuevo tráiler para dar la bienvenida a su segunda parte

Una de las grandes sorpresas en el mundo del anime fue ‘Spy x Family’. La obra de Wit Studio nos dejó con muy buen sabor de boca al presentarnos un anime cargado de misterio, romance y, sobre todo, grandes dosis de espionaje. Por ello, la familia Forger se lució con una primera temporada cargada de emoción y un final para la primera parte de su temporada que dejó a todos los fans con ganas de mucho más.

Tras un estreno repleto de éxitos, no es de extrañar que los fans esperen muchas novedades de este regreso. Y si bien por el momento no tenemos muchos detalles, la compañía ya ha querido prepararnos para esta gran vuelta con un nuevo tráiler. Un adelanto de esta segunda parte que nos deja con interesantes novedades así como algunas confirmaciones de lo que podremos ver con este nuevo estreno.

El anime de ‘Spy x Family’ regresa el 1 de octubre y contará de 13 capítulos para, de este modo, poder hacer un cierre completo de su primera temporada con 25 capítulos. Eso sí, tal y como podemos ver en el tráiler habrá un nuevo integrante en la familia y el que ha demostrado tener un gran potencial: el perro de la familia Forger. Por ello, parece que es posible afirmar que este perro tendrá sus propias cualidades.

Otro aspecto importante de este tráiler es que también nos deja ver el nuevo opening de la serie llamado “SOUVENIR” del grupo “BUMP OF CHICKEN”. Por ello, prepárate para la gran vuelta de una de las familias del anime que lo han cambiado todo desde su llegada y que parecen no estar muy dispuestos a que los malos ganen. Claro que, mientras la obra no se estrena, recuerda que hay cinco animes parecidos a Spy x Family que puedes disfrutar ya mismo.