¿Sabías que la mítica canción de 'Super Mario' tiene letra?

Han pasado muchos años desde que el conocido y querido Mario ha llegado al mundo de los videojuegos. Después de su debut junto a Donkey Kong, el fontanero triunfó con su juego ‘Super Mario Bros’ suponiendo el inicio de una de las sagas más populares. Su fama ha crecido tanto que en todo el mundo reconocen a este personaje, además de a sus compañeros y su propia melodía.

A pesar de que fue en ‘Super Mario’ donde escuchamos la canción de Mario por primera vez, Nintendo la ha incluido en muchos de sus videojuegos, logrando hacerla mucho más popular. Es por ello que son muchas las personas capaces de reconocer esta melodía, la cual esconde un secreto que pocos conocen.

La letra de la canción de Super Mario

En los años 80, Nintendo colaboró con la compañía japonesa FujiTV por el motivo del 20º aniversario del programa de radio All Night Nippon. Esta colaboración fue una de las más destacadas de Nintendo ya que diseñó un nuevo videojuego de Super Mario. El juego en cuestión se tituló ‘Super Mario Bros: The Lost Levels’ y su éxito fue tal que desde el programa lanzaron un concurso relacionado con el mismo.

El concurso de All Night Nippon consistía en poner letra a la mítica canción de Mario. A Nintendo le gustó tanto la letra ganadora que la convirtió en oficial y sacó un vinilo con el tema bajo el nombre de ‘Go Go Mario’. A día de hoy esa canción no se utiliza prácticamente en ninguna ocasión sin embargo la hemos podido escuchar en momentos concretos como podemos ver en el vídeo de a continuación:

Si bien la letra siempre se ha cantado en japonés, muchos usuarios la han intentado traducir para que todos los fans de la franquicia pudieran comprenderla. A pesar de que la traducción no es literal, ya que existen algunos aspectos del japonés difíciles de traducir en otro idioma, la letra de la canción se centra en Mario mientras se apresura para salvar a la princesa Peach.