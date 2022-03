'Super Mario 64' no sólo tiene la mejor guía del mundo gracias a sus dioramas sino que además ahora es gratis para todos

El mundo de ‘Super Mario’ siempre nos ha demostrado tener opciones variadas para todos los jugadores. Después de todo, no hay un personaje tan completo como Super Mario en lo que respecta a enfrentarse a todo tipo de retos jugables. Sin embargo, no importa los años que pasen, hay ciertos elementos que no podemos pasar por alto, como cuáles son los juegos de ‘Super Mario’ favoritos de los jugadores.

Esto lleva a que muchos apunten a ‘Super Mario 64’, la obra que cambió por completo la licencia hasta ahora. Y es que no solo tenía la jugabilidad, sino la forma en la que presentaba la cámara, uno de los elementos más rompedores de los videojuegos. Sin embargo, ¿sabías que este juego tenía algo incluso más espectacular? Ese era su guía de juego en los años 90.

Una guía completa en todos los aspectos

Uno de los puntos que más llama la atención de esta guía es precisamente el cuidado y detalle que la compañía puso en todos los aspectos. Y es que los artistas no se limitaron en dibujar o componer elementos propios del juego en la guía. Para poder dar forma a esta guía crearon dioramas en 3D formando los distintos elementos del juego para, de este modo, poder ayudar a los jugadores a superar los niveles.

De este modo, tenemos nieles con todo lujo de detalles en los que la compañía iba señalando cada uno de los aspectos que hacen tan especial a esta licencia. Y es que, ¿cómo podemos mejorar esto? Teniendo en cuenta que se trataba de una guía en papel, por lo que este efecto 3D aún llama más la atención sabiendo que se presenta en páginas en completo 2D.

Una reliquia perdida y muy valiosa

Debes saber que encontrar esta guía es muy complejo puesto que se trata de una versión que jamás llegó a salir de Japón. No solo eso, sino que quedan muy pocos jugadores que se hiciesen con esta copia en su día. Por ello, se trata de una adaptación que está valorada en cientos de dólares para poder conseguirla. De hecho, incluso se trata de una versión que pocos jugadores han visto realmente y de la que, en muchos casos, solo se han visto un par de páginas.

Por tanto, se trata de una edición muy especial para los fans de ‘Super Mario’. Este es un trabajo de un fan que, poco a poco, corre el riesgo de perderse. Por ello, es un momento muy especial para poder verlo mientras lo tengas a tu disposición. No pierdas la oportunidad de echar un vistazo a una de las propuestas que hacen que esta guía siga demostrando que es una reliquia muy valiosa.