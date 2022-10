Encuentran un mensaje secreto que estaba oculto en el tráiler de ‘Silent Hill Townfall’

Durante años, los jugadores han soñado con la posible vuelta de ‘Silent Hill’. Se trata de una de las licencias de terror más queridas por los jugadores, una asombrosa propuesta que trae consigo una de las licencias más exitosas de Konami. Por suerte, aunque la espera ha sido larga, finalmente hemos tenido grandes sorpresas a lo largo de esta semana, tal y como nos ha mostrado el último directo de la compañía en la que se nos dejaron hasta cuatro proyectos confirmados, a pesar de que hubo en especial que robó toda la atención.

Este fue, nada más y nada menos, que ‘Silent Hill: Townfall’, un videojuego del que apenas se conocen detalles, nada más allá de que está siendo desarrollado por No Code Studios junto con Annapurna Interactive. Para esta presentación, se nos mostró un misterioso tráiler en el que los fans se dieron cuenta de una serie de elementos: el tráiler oculta un curioso mensaje. Para respaldar esta teoría, el director creativo de la obra, Jon McKellan fue el encargado de invitar a los fans a buscar las pistas.

Tal y como se ha compartido en los foros de Silent Hill e incluso en el subreddit, los fans han encontrado un mensaje oculto. Afirman que hay un mensaje de SOS dentro del audio del tráiler que solo se puede escuchar de una forma. Todos aquellos que convierten el vídeo a mp3 y lo escuchan en distintas frecuencias, dan con el siguiente mensaje “Whatever heart this town had has now stopped” (El corazón que tuviese esta ciudad se ha parado).

Además de este mensaje, otros afirman que entorno al segundo 33 se escucha la pregunta “¿realmente es Alessa?”, la cual tendría relación directa con la pequeña niña que entra en escena en el primer juego. Con este material, muchos hablan de que podría tratarse de una obra que tenga relación con el origen de ‘Silent Hill’, a pesar de que por el momento tendremos que esperar un poco más para poder disfrutar de esta experiencia.