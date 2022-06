Así es el peor juego de la saga 'The Legend of Zelda' con gráficos que parecen memes

En una época en la que el CD estaba completamente instaurado en la sociedad y el mercado, PlayStation y SEGA Saturn se pusieron por delante de Nintendo en la industria del videojuego gracias al uso de este formato. La GranN seguía fiel a sus cartuchos, aunque tenía un as bajo la manga que como dice el meme "en su cabeza era espectacular".

Y es que el tema va hoy de memes, y más concretamente de la saga 'The Legend of Zelda'. Nintendo estuvo trabajando junto a Philips y su consola en CD-i en una versión de la saga protagonizada por Link que ha pasado de convertirse en el foco de todo tipo de bromas de mal gusto a ser una obra de culto.

'Zelda: The Wand of Gamelon' y 'Link: The Faces of Evil' son los dos juegos en cuestión. Dos títulos de aventuras en 2D con un llamativo apartado visual que si bien para muchos figuran como los peores juegos de la franquicia en cuanto a jugabilidad, son todavía más cuestionables por sus secuencias cinemáticas.

Y es que aquí cuando llegamos al auténtico problema de ambos juegos, las secuencias para narrar la historia. Como si de un estudio primerizo en animación o si el presupuesto hubiera sido ínfimo, todas y cada una de las secuencia de los dos títulos destilan, casi, terror.

Personajes deformados, animaciones pesadillescas y un sin fin más de detalles que con el tiempo y en declaraciones del equipo que trabajo en los videojuegos confirmaron que los miembros responsables de la animación no estaban al mismo nivel, por no hablar que no habían recibido los conocimientos necesarios para trabajar con este tipo de técnicas. El resultado podéis verlo vosotros mismos algo más arriba, un trabajo que denota improvisación o una pésima gestión del equipo de trabajo.