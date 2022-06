Descubren otro pequeño secreto de 'Zelda: Breath of the Wild' 5 años después de su lanzamiento

Si miramos el catálogo de juegos de Nintendo Switch, uno de los títulos que nos ha demostrado que sus desarrolladores han puesto un gran mimo en cada decisión de su desarrollo es ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’. La obra exclusiva de Nintendo lleva años dando que hablar, no solo por su historia o por su secuela, sino por la forma en la que nos va descubriendo secretos con el paso de los años.

Parecía que ya teníamos todos los secretos de ‘Zelda: Breath of the Wild’, hasta el punto de saber dónde se encuentra el verdadero límite de su mundo. Y sin embargo, este jugador se ha encontrado con un detalle de lo más llamativo. Eso sí, si todavía no has jugado a la obra o estás en proceso de completarla, es mejor que dejes de leer a partir de aquí ya que podría contar algún spoiler del juego que, por el momento, estás a punto de descubrir.

Un ligero cambio en el juego que depende de una simple decisión

Este pequeño detalle ha pasado inadvertido para los jugadores y, sin embargo, es una forma de demostrar que la aventura puede cambiar dependiendo de las decisiones que tomemos. Este cambio se debe exactamente a la búsqueda de los recuerdos, esos que vienen relacionados con el DLC del juego y donde los jugadores deben ir encontrando los distintos puntos repartidos por Hyrule para conocer un poco más sobre el pasado de Link y los héroes.

El secreto se encuentra relacionado directamente con una escena que se encuentra justo al sur del puente Kakariko. Una imagen que no solo podemos ver al llegar a este punto, sino que también se encuentra justo detrás de Impa, cuando visitamos a esta. Se trata del último recuerdo y es realmente importante ya que, dependiendo de cómo accedamos a este, la animación cambiará.

El cambio relacionado con una simple foto

Tal y como podemos ver en el vídeo, todo cambiará dependiendo de la forma en la que el jugador acceda a esta zona. Si decidimos acceder a esta zona simplemente en el momento en el que se nos indica, acabaremos llegando a este lugar sin más, con una interacción que muchos conocen. Sin embargo, si antes de ir a esta zona nos tomamos un momento para sacar una foto al cuadro, todo cambia.

Se trata, por tanto, de un pequeño guiño que nos demuestra que todos los jugadores pueden ver esta aventura de distintas formas. Después de todo, ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ sigue siendo una caja de sorpresas. ¿Tendremos más elementos de este tipo a lo largo de la aventura? Ese es un misterio todavía por descubrir.