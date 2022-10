'Beyond Good and Evil 2' bate un récord que ningún desarrollador desearía alcanzar

¿Te acuerdas de 'Beyond Good & Evil 2? El juego de Ubisoft estaba llamado a ser el nuevo referente en los mundos abiertos. Un título tan ambicioso que en la compañía gala se atrevieron a comparar con 'GTA V' en el espacio. De 'Beyond Good and Evil 2' tenemos unos pocos gameplays, prometedores eso sí, pero poco más. Ahora también un récord que desde luego a muy pocos estudios les gustaría sumar a su historial.

Y es que 'Beyond Good and Evil 2' ya puede presumir de ser el juego que más tiempo ha acumulado desde su anuncio hasta el lanzamiento, siendo éste todavía un misterio. Hasta la fecha el trono pertenecía a 'Duke Nukem Forever'. Un shooter que llegó a acumular hasta 5,156 días desde su presentación en 1997 hasta el lanzamiento en 2011.

Más de diez años, una auténtica barbaridad, ¿verdad? Pues sentimos decirte que 'Beyond Good and Evil 2' ha superado esa franja. El juego de ciencia ficción de Ubisoft acumula ya más de 5,234 días a sus espaldas desde que se presentó con aquel impresionante tráiler.

Por desgracia las expectativas por ahora no son nada positivas con 'Beyond Good and Evil 2'. Ubisoft no se moja en torno a cuándo podremos disfrutar del videojuego en las consolas de actual generación, siendo un proyecto presentado a mitad de vida de PS4 y Xbox One.

'Assassin's Creed' se mantienen como la franquicia más en activo hasta ahora para Ubisoft. Hace unas semanas pudimos conocer sus nuevos proyectos para la misma, desde 'Mirage' que llegará el próximo año, pasando por diversos títulos a largo plazo ambientados en Japón y la Edad Media.