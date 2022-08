‘God of War Ragnarok’ muestra nuevas imágenes y detalles de su sistema de combate

Para muchos jugadores, ‘God of War Ragnarok’ se ha convertido en uno de los juegos más esperados de este año. Y no es de extrañar ya que nos encontramos con uno de esos títulos que prometen ser una sorpresa en todos los aspectos, Sin embargo, por ahora no tenemos mucho más que su fecha de lanzamiento. O al menos así era hasta ahora, momento en el que Game Informer ha tenido la oportunidad de contar con la obra para protagonizar su último número.

En este artículo se han publicado varios detalles de la obra así como algunas imágenes de lo más interesantes en lo que respecta a la historia y lo que estamos por ver dentro del juego. Ha sido gracias a los diseñadores de combate, Mihir Sheth y Denny Yeh, quienes han asegurado que, tras mirar la acción de la obra anterior, tenían que llevarla un paso más lejos con nuevas formas de interactuar con los enemigos.

Una de las principales novedades que nos encontraremos en el juego es, precisamente, que los jugadores tendrán nuevos tipos de ataques que poder desarrollar. Estos dependerán de si usamos el Hacha Leviatán o, en otro caso, las Espadas del Caos. A partir de ahora Kratos tendrá la opción de insuflar poderes elementales a estas, concretamente de hielo y fuego. De hecho, estas habilidades estarán ubicadas en el triángulo, botón al que se le ha dado una nueva utilidad.

De este modo, sacan provecho a uno de esos botones que, hasta la fecha, no ofrecía ningún tipo de diferencia en el combate. Pero no es la única novedad que nos interesa de este artículo, sino que junto a este, se han mostrado imágenes e incluso la mención a dos tipo de escudo llamados Dauntless y Stonewall, cada uno con opciones diferentes. Mientras que Dauntless nos servirá para bloquear rápidamente y continuar con contraataques, Stonewall buscará amortiguar golpes y absorber gradualmente la energía de estos ataques para, si conseguimos cargarlo al máximo, realizar un ataque hacia el suelo que provocará un fuerte temblor.

Además de todo esto, nos garantizan que tendremos una gran variedad de enemigos a los que enfrentarnos así como opciones con las que sacar el máximo provecho a la obra. Por ello, si quieres disfrutar de una experiencia sin igual, este es el momento de que todos los jugadores vayan reservando un hueco para ‘God of War Ragnarok’, obra que verá la luz el próximo 9 de noviembre en PS4 y PS5.