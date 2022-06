¿Cómo sabía la pistola de NES hacia dónde estaba apuntando un jugador en la pantalla?

En NES nacieron sagas y franquicias que a día de hoy soy muy recordadas por los jugadores. Para algunas de ellas sobran las presentaciones, desde 'The Legend of Zelda' pasando por 'Super Mario'. También vimos el nacimiento de marcas que no pudimos seguir disfrutando a posteriori pero que en su defecto dejaron un gran impacto en los usuarios.

Una de ellas es 'Duck Hunt', un sencillo juego de cazar patos y cuyo perro sigue siendo a día de hoy fruto de memes y todo tipo de referencias que incluso Nintendo ha recuperado para 'Super Smash Bros'. Sea como fuere, 'Duck Hunt' sentó cátedra en su época por incluir una pistola de juguete con la que disparábamos sobre los patos en cuestión.

Siendo un dispositivo perteneciente a la época de los 80 y con una tecnología tan limitada para la época, ¿cómo se las ingenio Nintendo para que el complemento pudiera detectar dónde apuntaba el jugador? Pensarás que la pistola ofrecía un completo sistema en su interior, pero nada más lejos de la realidad: un botón y un sensor de luz. Eso era todo.

El truco para que la pistola detectase dónde apuntaba el jugador y en definitiva el videojuego reconociese si había acertado o no era bastante sencillo. La pantalla mostraba dos fotogramas (tres si había varios patos). El primero de ellos completamente en negro, el segundo mucho más iluminado.

"Yo he jugado a 'Duck Hunt' y no he visto ningún fotograma ni tampoco ninguno tan iluminado", te estarás preguntado. Nintendo introdujo 25 de estos fotogramas en tan sólo un segundo, por lo que es normal que no te dieras cuenta. El resto tampoco tiene mucho misterio: si el sensor de luz de la pistola detecta el fotograma iluminado, matabas al pato. Si por el contrario coincidía con el fotograma negro cuando apretabas el botón, fallabas; saliendo en pantalla el perro para reírse de ti.