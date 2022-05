Star Wars KOTOR II: The Sith Lords ya tiene fecha de lanzamiento para Nintendo Switch

La remasterización del clásico Star Wars Knights of the Old Republic ll: The Sith Lords, mejor conocido como KOTOR II, ya tiene fecha de lanzamiento para la actual plataforma de Nintendo. Aspyr ha confirmado que su lanzamiento se producirá el próximo 8 de junio, llegando incluso con alguna sorpresa.

Tras su lanzamiento también estará disponible en la consola de Nintendo el llamado contenido The Sith Lords Restored Content, un mod creado por fans para recuperar contenido eliminado en el título original.

KOTOR II ambienta su historia en uno de los momentos claves de la licencia Star Wars y uno de los periodos más interesantes para los fans, la caza de los Jedi por parte del Imperio, teniendo los Sith gran parte de la culpa. Los Jedi han sido cazados casi hasta su desaparición, pero la Antigua República aun tiene un as bajo la manga, un Jedi exiliado.

Star Wars Knights of the Old Republic ll: The Sith Lords | Aspyr

Desarrollado por Obsidian en 2004, destacaba por su increíble historia, las decisiones que debe tomar el jugador y su jugabilidad. Los usuarios debían elegir entre tres clases de Jedi, pudiendo variar sus poderes y la relación que estos tenían con la Fuerza.

Eso sí, en esta ocasión el remake presenta algunos cambios jugables, para adaptarse a los jugadores actuales y a los ARPG modernos.