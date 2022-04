Consiguen recuperar un musical inédito de 'Pokémon' de hace más de 20 años

A estas alturas hablar de 'Pokémon' no implica hacerlo sólo referente al mercado en el que nació, los videojuegos. La marca de Game Freak se ha convertido en una de las más millonarias conocidas y existentes hasta la fecha. Manga, cine, anime, juguetes, cartas y un largo etcétera de categorías en las que 'Pokémon' ha arrasado.

Tal vez uno de los aspectos que no todos conozcan es que la saga estuvo presente en nada más y nada menos que el teatro en forma de musical. Tenemos que remontarnos a principios del 2000, momento cúspide de 'Pokémon' en cuanto a popularidad; tanto que en Estados Unidos no dudaron en realizar una gira del musical narrando las aventuras de Ash y compañía.

El medio Kotaku ha sido el encargado de sacar la historia a la luz y hablar con varios de los protagonistas de un documental que recoge momentos y grabaciones nunca antes vistos y pertenecientes al musical de 'Pokémon'. Jonii Vee y Jamie D. Elms son los artífices de este documental que recopila parte de la gira del musical por Estados Unidos.

Tal y como destacan, el proyecto ha llevado la friolera de un año de trabajo, pudiendo charlar con algunos de los protagonistas del musical en su momento. El documental contiene desde imágenes de archivo hasta entrevistas de 'Pokémon Live!', nombre que recibió la obra que, para más señas, fue aprobada de manera oficial por la propia Nintendo.

'Pokémon Live: The Lost Musical' recoge de forma magistral no sólo conversaciones con los actores del musical, sino también el complejo proceso de creación de la obra, el show per sé, así como el legado que ha dejado el proyecto en sus protagonistas y el impacto de 'Pokémon' como franquicia a principios de siglo.