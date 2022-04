Crean la cama para videojuegos definitiva con opción a convertirse en silla gaming

¿Cuánto tiempo sueles pasar jugando a videojuegos? A buen seguro que en vacaciones o fines de semana haces sesiones maratonianas; ya sea con amigos o bien en solitario en juegos que pueden convertirse en un auténtico ‘come-horas’. Sea como fuere, estar sentados de la forma correcta es primordial para evitar posibles problemas de espalda, entre otros.

¿Y si te decimos que existe la cama perfecta para ti? Sí, has leído bien, una cama perfecta para jugar a videojuegos que a su vez puede convertirse en silla. Todo está pensando para que puedas descansar entre sesiones de juego, pegar una cabezada y por supuesto disfrutar de tus partidas con la mejor postura para que el cuerpo no se resienta.

Comencemos por partes. Bauhutte es una marca japonesa muy conocida en el país asiático por la fabricación de muebles. Con el fin de acercarse a los más jóvenes, y no tan jóvenes, la empresa ha decidido dar un paso al frente y crear el que posiblemente sea el complemento ideal para los más jugadores: una cama que se convierte en silla gaming.

Bauhutte es una marca que especialmente destaca por la construcción de muebles dentro del panorama de la oficina, ofreciendo así soluciones a aquellos que pasan decenas de horas delante de una pantalla. Con esta premisa, la compañía ha ideado este llamativo complemento en el que se incorporan todas las necesidades que un “gamer” podría llegar a necesitar.

En sí el sistema de la cama no tiene mucho misterio. Se trata de un somier con motor que permite elevar varias de las partes de la cama para convertir ésta en una silla u ofrecer diferentes posturas; ya sea con un ángulo de 60º o bien levantar las piernas hasta 35º. Eso sí, el sistema no es precisamente barato y en particular si hablamos del set de Bauhutte al completo. Y es que la “broma” puede salir por unos cuantos miles de euros en caso de que, además de la cama/silla reclinable, queramos disfrutar de un ecosistema formado por varias mesitas para colocar la comida, bebidas o teclado, así como una mesa para dar soporte a las pantallas.