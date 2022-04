Varias compañías ya estarían trabajando para incluir anuncios en videojuegos

Si la llegada de los NFT a los videojuegos ya ha enfadado a los jugadores, ahora varios informes apuntan a que Microsoft podría estar desarrollando una tecnología con la que implementar nada más y nada menos que anuncios en sus videojuegos de Xbox.

Así lo asegura el medio Business Insider, destacando que la compañía afincada en Redmond estaría trabajando junto a otras empresas para incluir anuncios en videojuegos de corte gratuito, permitiendo así que estás consigan beneficios sin que los ingresos pasen por la propia Microsoft.

Tal y como señalan desde la revista, diversas marcas seleccionadas tendrían la posibilidad de incluir anuncios que estarían disponibles en los juegos gratuitos de Xbox. Éstos estarían presentes en forma de vallas publicitarias renderizadas de forma digital que cubrirían un amplio espectro de títulos en los que aparecerían, desde conducción hasta mundo abierto.

Mando Xbox Series X | Microsoft

Otro punto que destacan en el informe es el hecho de que Microsoft es consciente de cómo dichos anuncios podrían "enfadar" a los jugadores, afectando a sus partidas. Es precisamente por este detalle por el que la compañía sólo introduciría los anuncios sin que puedan afectar a lo más mínimo a la experiencia jugable.

Si bien es cierto que Microsoft lleva varios años detrás de este tipo de servicio en sus plataformas, un portavoz de la compañía ha asegurado a la revista Kotaku que "por ahora no tienen nada que compartir al respecto". No obstante y aunque todavía no haya llegado a los videojuegos como tal, la empresa de Redmond ya ofrece espacios a determinados anunciantes a través del menú de la consola.