¿Cuáles son las mejores intros de anime según los japoneses?

Todo buen anime que se precie debe contar con una trama elaborada, un desarrollo de personajes y por supuesto giros de guión que mantengan el interés. A pesar de ello y en un campo como la animación japonesa, no pueden faltar las intros. Para muchos se trata de casi videoclips en los que se mezcla la estética japonesa con un tema musical pegadizo y que nos haga saltar del asiento.

Nadie mejor que el público japonés para seleccionar cuáles son las mejores intros de un anime. Con más de 130.000 usuarios en la votación, ya conocemos la lista definitiva de openings, con un ranking que sin lugar a dudas no dejará a nadie indiferente, ya sea por su variedad o bien por los temas seleccionados.

La lista completa de los mejores animes, según el público japonés, queda confeccionada con las siguientes 10 posiciones:

10. Inferno – Mrs. Green Apple (Fire Force)

9. God knows… – Aya Hirano (The Melancholy of Haruhi Suzumiya)

8. Get Wild – TM Network (City Hunter)

7. Guren no Yumiya – Linked Horizon (Attack on Titan)

6. Only my railgun – Move (A Certain Scientific Railgun)

5. Touch – Yoshimi Iwasaki (Touch)

4. Butter-Fly – Koji Wada (Digimon Adventure)

3. Uchuu Senkan Yamato – Isao Sasaki (Space Battleship Yamato)

2. Gurenge – LiSA (Demon Slayer)

1. A Cruel Angel’s Thesis – Yoko Takahashi (Neon Genesis Evangelion)

Poco o nada sorprende ver en la primera posición la canción de Yoko Takahashi para Neon Genesis Evangelion. Y es que la serie de Gainax es parte ya de la cultura pop, pero en especial por su intro, con un tema pegadizo a más no poder. Sorprende también la entrada hasta la segunda posición de LiSA, una de las artistas de moda en Japón que ha disparado su éxito gracias a la serie Demon Slayer.