Las cuatro películas que ayudaron a crear 'Mortal Kombat'

‘Mortal Kombat’ es historia de los videojuegos, tanto dentro como fuera del género de la lucha. En los 90 la saga creada por Ed Boon y John Tobias puso patas arriba a políticos y padres debido a sus altas dosis de violencia explícita; detalle que sin duda hizo llamar aún más la atención de los jugadores. Con el paso de los años, y una “piel menos fina”, la franquicia ha continuado ofreciendo un alto nivel de calidad entrega tras entrega.

Siendo una de las sagas más veteranas en la industria del videojuego, es lógico pensar en ‘Mortal Kombat’ como una marca que esconde un gran número de secretos a sus espaldas. Muchos de ellos ya los conoces, como por ejemplo varias de las curiosidades referentes a las grabaciones de sus movimientos, etcétera. Pero, ¿sabías que ‘Mortal Kombat’ tuvo como referencia hasta cuatro películas para su creación?

Bloodsport | Warner Bros

Ed Boon y John Tobias han compartido con motivo del 30 aniversario multitud de secretos y curiosidades referentes a ‘Mortal Kombat’. Una de ellas hace mención a esas cintas de acción de los 80 o anteriores que sirvieron de inspiración para crear una de las sagas de lucha más emblemáticas de todos los tiempos.

Si eres un fan de las películas de acción no te costará identificar esos pequeños detalles, guiños e incluso claras referencias del videojuego. Para Ed Boon algunas de las películas que fueron clave para la creación de ‘Mortal Kombat’ pasan por ‘Enter the Dragon’, ‘Bloodsport’ y ‘Terminator’. La primera de ellas, ‘Enter the Dragon’, es todo un clásico. Una de las mejores películas de Bruce Lee. Fue precisamente el actor quien sirvió de inspiración para crear al personaje de Liu Kan.

Golpe en la Pequeña China | 20th Century Fox

Los combates de Van Damme en ‘Bloodsport’ fueron la principal fuente de inspiración para recrear la acción tan visceral que teníamos en ‘Mortal Kombat’. En lo que al diseño de personajes se refiere, además de ‘Enter the Dragon’, Ed Boon tomó como referencia el aspecto de Schwarzenegger en ‘Terminator’ para dar vida a Kano. Por último, y una de las películas clásicas de los 80, ‘Golpe en la pequeña China’ también jugó un papel crucial para dar pie a la creación de Raiden y Shang Tsung. ¿Acaso su aspecto no es calcado al de los villanos de las películas?