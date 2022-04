Descubren el misterio tras uno de los personajes de 'Zelda: Breath of the Wild' y su superpoder secreto

‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ está plagado de secretos. Tanto es así que sus jugadores siguen descubriendo los misterios del RPG incluso cinco años después de su lanzamiento. Mientra que algunos están relacionados con su mapa, otros tienen a los personajes que pueblan el mundo como principales protagonistas. El más reciente está relacionado con uno de los habitantes más queridos: Beedle.

Beedle es un mercader que podemos encontrar a lo largo y ancho de Hyrule, siempre dispuesto a vendernos algo de interés. Uno de los aspectos que más llaman la atención del personaje es la capacidad para aparecer en zonas dispares, separadas por varios kilómetros. Pero, ¿cómo es esto posible? El usuario de Reddit ThornyFox ha dado con la solución al misterio, encontrando así el que sería el “superpoder” de Beedle.

Y es que tras una exhaustiva búsqueda, ThornyFox ha descubierto que no sólo existe un Beedle en Hyrule, sino hasta cuatro mercaderes idénticos repartidos por el mapa. De esta manera podemos, ahora sí, entender el que nuestro comerciante favorito apareciera a lo largo de Hyrule. Tras su descubrimiento, el usuario tuvo la genial idea de reunir a los cuatro Beedle para una fotografía que quedaría para la posteridad.

¿Lo logró? La respuesta corta es “sí”. El proceso le llevó nada más y nada menos que 10 horas. Y es que reunir a los cuatro Beedle no fue tarea fácil. ThornyFox tuvo que golpear, literalmente, en la espalda a los personajes hasta reunirnos en un punto céntrico del mapa, tal y como ha mostrado en un vídeo publicado en Reddit. A todo ello había que sumar el hecho de que el paso del tiempo y realizar ciertas tareas (desde guardar la partida, hasta dormir) pueden recolocar a los personajes en otros puntos del escenario. Finalmente y tras un árduo trabajo, ThornyFox logró reunir a los “hermanos” Beedle para una fotografía.

2022 no es un mal año para rejugar ‘Breath of the Wild’ o descubrirlo por primera vez. Nintendo ha confirmado que la secuela del videojuego se pospone hasta 2023 para ofreer la mejor experiencia posible. Un retraso que, aunque ha caído como un jarro de agua fría para sus seguidores, parecía más que cantado teniendo en cuenta la escasa información del videojuego en los últimos meses.