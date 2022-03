Nintendo ya tenía un nombre para 'Breath of the Wild 2', pero decidió descartarlo

'The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2' es uno de los juegos más esperados de Nintendo Switch para este mismo año. El juego de acción y aventura de Nintendo todavía no cuenta con información detallada a nivel oficial, más allá de un escueto tráiler, y no sólo eso sino que por ahora no ha dejado un nombre.

De acuerdo a post en Reddit, Nintendo ya barajó un nombre para la secuela del videojuego de 2017 aunque decidió cambiarlo en algún momento del desarrollo. Tal y como informa Paul Gale Network, la compañía japonesa iba a bautizar al título como 'The Legend of Zelda: Breath of Duality'.

El hecho de incluir la palabra 'duality' (dualidad en castellano) hace jugar con la posibilidad de controlar hasta dos personajes y una de las mecánicas que se habrían barajado para la obra. No obstante, la compañía lo habría abandonado.

La información no debe ser cogida como algo oficial, teniendo que esperar al anuncio oficial de Nintendo para conocer, ahora sí, el título final de la secuela de 'Breath of the Wild'. El juego llegará en algún punto de finales de 2022, aún sin fecha confirmada.